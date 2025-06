Indignación por la última incidencia ferroviaria: "Coger hoy en día un tren es un riesgo"

La indignación generada por la última incidencia ocurrida en la red ferroviaria nacional, que está provocando importantes retrasos en numerosas circulaciones de Andalucía y otras comunidades, va en aumento.

Un simple repaso de las redes sociales permite constatar el malestar que la avería ocurrida en la catenaria, que ha quedado sin tensión, está causando entre numerosos viajeros y ciudadanos.

"Coger hoy en día un tren es un riesgo. Cuando los problemas se suceden es que la infraestructura no se mantiene adecuadamente”, dice un miembro de la red social X, quien se pregunta: "¿Qué hacen con nuestros impuestos? Corrupción, putas, regiones separatistas. Pero nada, les seguirán votando".

Otra persona lanza un mensaje algo menos encendido, pero en contestación a las disculpas oficiales emitidas por Renfe. "Con disculpen las molestias no se soluciona nada. Pongan solución a sus problemas que no hay un tren que coja que no tenga retraso de horas. Y ahora encima desalojando el tren. Sinvergüenzas", sentencia.

Hasta hace poco menos de media hora, Renfe ignoraba cuándo podría quedar solucionada la incidencia. Muestra de ello es la contestación emitida a través de su canal oficial en X ante la petición de información de un usuario.

"Buenas tardes. Sentimos no poder ofrecerte un tiempo estimado. No obstante, te invitamos a seguir nuestras actualizaciones para mantenerte informado. Un saludo y disculpa las molestias”.