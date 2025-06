El PP denuncia los "siete años de marginación" a Málaga del Gobierno "mafioso" de Sánchez

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado los "siete años de marginación" a los que el Gobierno “mafioso" de Pedro Sánchez lleva sometiendo a Málaga, con una lista "interminable de agravios" que pueden lastrar el crecimiento a medio y largo plazo de la provincia más dinámica de España.

Ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez, “que está enfangado hasta arriba”, lleve siete años practicando el "abandono sistemático" a Málaga.

"Estamos cansados de la política sectaria que sufrimos desde la llegada de la banda corrupta socialista a La Moncloa, que intenta frenar cualquier atisbo de progreso de una provincia que está donde está gracias al esfuerzo de los malagueños y a la gestión y el servicio público de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular", ha subrayado.

Frente a ello ha situado a un Gobierno "putrefacto", que ha abandonado la red de Cercanías y el transporte ferroviario en las comarcas de Ronda y el Guadalhorce, y que también ha provocado la indignación de los usuarios del AVE por la acumulación de retrasos y averías; un Gobierno con un presidente al frente "atornillado al sillón y que sólo invierte en Cataluña, atado de pies y manos por los pactos con los independentistas para regar de millones los Rodalíes".

Carmona ha aludido también a los más de 5.500 millones de euros que la ministra Montero recauda en la provincia y que no se traduce en inversiones en una provincia cuyos ciudadanos sufren atascos ante cualquier accidente de tráfico "porque el ministro tuitero Óscar Puente no hace su trabajo, no impulsa el tercer carril desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hacia Málaga, ni entre Puerto Banús y San Pedro, en Marbella; o actuaciones necesarias que frenen la ratonera en la que se ha convertido la A-7; y que nos ningunea al eliminar peajes en unos territorios mientras aquí nos asfixian con el peaje más caro de España y anuncian una ridícula bonificación que ni está ni se le espera".

La falta de planificación para acometer la ampliación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol "mientras Sánchez destina 3.200 millones de euros a la de El Prat de Barcelona" es otro de los agravios enumerados por el dirigente del PP malagueño, quien ha recordado cómo los socialistas metieron en un cajón el contrato adjudicado por el PP en el año 2018 para ejecutar el necesario acceso norte al aeropuerto "y que llevan años retrasando".