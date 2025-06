Aumentan los secuestros en la provincia de Málaga: la carretera A-7175, último escenario de un posible rapto

Los últimos datos sobre criminalidad del Ministerio de Interior apuntaban que en el primer trimestre del año los secuestros se habían multiplicado por dos. De los tres entre enero y marzo de 2023, pasamos a seis en el mismo período de este año. La mayoría de ellos tienen detrás el tráfico de drogas como principal motivo.

Pues bien, este domingo, la provincia de Málaga ha vuelto a ser testigo de un secuestro. Sobre las 21.35 horas, varias personas llamaban al 1-1-2 alertando sobre que una persona se encontraba en peligro en la A-7175, a la altura del kilómetro 2. Hablaban de una “situación sospechosa” donde apuntaban que “una persona requería de ayuda”.

En concreto, una mujer alertaba de que habían secuestrado a su marido. Hasta la zona se trasladaron la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, los sanitarios del 061 y la Policía Local de Estepona. Hablaban de que de Estepona, el coche que cometía el presunto rapto había tirado hacia Benahavís.

Se da la circunstancia que a las 22.50 horas, en la A-7054, a la altura del Cortijo Jurado, en Campanillas, otro alertante avisaba de que un varón estaba pidiendo ayuda para él y una mujer, diciendo que les habían secuestrado en Benahavís.

Fuentes de la Guardia Civil confirman que hubo al menos un secuestro, pero no explican nada sobre las circunstancias, por lo que no se sabe si ambos episodios estaban relacionados o no. Apuntan que como la investigación sigue abierta, no han trascendido más detalles al respecto.

Ronda

A finales de abril también tuvo lugar un secuestro en la localidad malagueña de Ronda. En aquella ocasión, la operación se saldó con tres personas arrestadas por detención ilegal y robo con violencia. La víctima, un hombre de 40 años se vio sorprendido por varios hombres que le abordaron cuando conducía su vehículo.

Sin previo aviso, varios hombres le cerraron el paso mientras circulaba con su coche por la ciudad. En cuestión de segundos, lo sacaron del vehículo, lo golpearon y lo obligaron a subirse a la parte trasera del mismo, convertido, casi, en su propio secuestrador.

Los agresores le obligaron a que los condujera hasta su casa. Mientras tanto, el resto le seguían golpeando y exigiéndole dinero. Pero la pesadilla no acabó ahí. Una vez que llegaron a su vivienda, comenzaron a golpearlo de nuevo con un palo y llegaron a amenazarle con un cuchillo de grandes dimensiones.

En la casa, en ese momento, se encontraban también su pareja, un compañero de piso y otra persona más, quienes intervinieron desesperadamente para frenar la paliza sin éxito hasta que se marcharon los agresores. Estos, antes de salir de la casa, les advirtieron a los presentes que no avisaran a nadie.

Pero las secuelas de la víctima fueron imposibles de ocultar y lo trasladaron al hospital con múltiples hematomas en la cara y la cabeza, y fracturas en los huesos de la nariz.

Tras las primeras gestiones realizadas por la patrulla de Seguridad Ciudadana de Ronda y la correspondiente denuncia de los hechos, los investigadores realizaron las gestiones tendentes a la identificación y detención de los autores, con participación de la Brigada Provincial de Científica de Málaga y de agentes de la Comisaría Local de Ronda para la realización de la Inspección Ocular Técnico Policial, donde se recogieron diversos vestigios que contribuyeron al esclarecimiento de esta detención ilegal y robo con violencia.

Los detenidos son tres varones, de 39, 26 y 41 años de edad, a los que les constan varios antecedentes policiales, para los que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.