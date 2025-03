"Veo a Paco de la Torre repitiendo; me gustaría que el PSOE le ganara a Paco de la Torre, no a otro candidato"

José Aurelio Aguilar Román ha mamado el socialismo desde pequeño. Su abuelo y su bisabuelo fueron destacados dirigentes del PSOE y eso dejó un poso en aquel niño que se ha mantenido con los años. Ahora se muestra orgulloso tras alcanzar el puesto de secretario general del PSOE de Málaga, cargo al que ya aspiró, sin éxito, en el año 2000. El reto que tiene ante sí es mayúsculo. Nunca antes la organización ha tenido tan poco peso institucional como hasta ahora.

¿Por qué Josele?

Le podría decir que porque no hay otro.

No. Me refería a por qué le llaman Josele.

Ni idea. Mi padre era José Aurelio, yo soy José Aurelio. La verdad es que ni lo he preguntado, pero siempre ha sido así.

¿Cuándo nace en usted la semilla política?

De siempre. Viene de la línea materna. Desde que tengo uso de conciencia el socialismo es algo que está muy presente en mi casa. Hay que tener en cuenta que mi abuelo, mi bisabuelo, fueron dirigentes históricos del partido y en mi casa siempre ha habido inquietudes políticas y militancia en el Partido Socialista. Recuerdo, cuando era muy pequeñito, en mi casa reuniones de antes de la muerte de Franco.

Con el paso de los años ha tomado conciencia de aquello.

Sí, era por línea materna, por los Román. Desde que tengo uso de conciencia el socialismo es algo que ha estado en mi casa de forma muy presente, en la educación que recibía en casa. En el colegio, lógicamente, no. De hecho, en algún momento eso me ocasionó algún conflicto.

¿Su ideología?

Sí, siendo muy pequeño. Yo empecé en Los Olivos, pero luego me llevaron a Los Maristas y había algún hermano con ideologías muy franquistas, que hacía cantar Cara al Sol, que hacía unas redacciones en las que se señalaba claramente al bando donde yo estaba, donde había estado mi abuelo. Lo pasé mal. He de decir que nunca tuve otros problemas con Los Maristas. Esto me pasó en sexto de EGB. Pero que me hablaran del asedio del Alcázar de Toledo… Llegaba muy consternado a casa.

"Cuando estaba en Los Maristas había algún hermano con ideologías muy franquistas, que hacía cantar Cara al Sol. Lo pasé mal, llegaba consternado a casa"

¿Lo compartió con su madre?

Mi madre se fue a hablar con la Delegación de Educación. Fue algo excepcional con un hermano concreto, con el resto sin ningún problema.

¿Esperaba que la suya fuese la única candidatura a la Secretaría General del PSOE?

En el fondo pensaba que podía ser así. De hecho, con algunos compañeros del Parlamento, lo comenté. Pensaba que se daban las circunstancias para que en Málaga hubiese una única candidatura que permitiese generar este ambiente de unidad y de ganas de trabajar y recuperar las posiciones del partido. Tenía ese convencimiento, pero si hubiera habido algún candidato alternativo, también tenía el convencimiento de haber ido a primarias

¿Cómo le sienta el traje de líder del PSOE?

Pesado. Sí, porque el peso de la responsabilidad lo noto y lo asumo. Podría decir: 'Oye, pues estoy muy feliz por haber vivido esto de chiquitito'. Pero se impone más la carga de responsabilidad que supone y la necesidad de acertar a la hora de conformar los equipos, de orientar el trabajo que queremos hacer, acertar en los mensajes que queremos trasladar a la ciudadanía. Y, en definitiva, acertar a la hora de recuperar la confianza de la gente de Málaga para que, otra vez, nos tenga como la fuerza de referencia.

¿Qué partido se ha encontrado?

No sé si el término desanimado podría ser el exacto. Pero también he encontrado un partido con mucha gente con ganas de trabajar y de aportar, demandando espacios para hacerlo. Mi compromiso es el de generar espacios para que la gente se sienta útil y pueda participar. El reto es tan grande que vamos a necesitar la participación, las voces y el apoyo de todo el mundo. Aquí no sobra nadie que quiera venir con buena voluntad.

Otra imagen de José Aurelio Aguilar Román.

¿Podemos afirmar que el PSOE de Málaga está en su peor momento?

A nivel institucional, de representación política, es evidente. Tendría que hacer memoria, pero no creo que en la etapa de los gobiernos de Aznar, en la que también tuvimos muy baja representación… Pero siempre estaba la Junta de Andalucía, que seguíamos gobernando. La situación en la que estamos no hemos estado antes. Por eso digo que el reto es grande, pero veo que el partido está despertando y con ilusión de ponerse a trabajar.

"No sé si el término desanimado podría ser el exacto. Pero también he encontrado un partido con mucha gente con ganas de trabajar y de aportar, demandando espacios"

¿Cómo se logra revertir una situación?

Tenemos que ser capaces de que en cada municipio, en cada pueblo, en cada barrio, haya una voz socialista a la que los ciudadanos identifiquen como una persona, un hombre o una mujer muy cercana, que comprende sus problemas y que plantea una solución aceptable y creíble. No venimos aquí a decir: 'Nosotros vamos a arreglarlo todo con una varita mágica'. Porque no hay varitas mágicas.

Tenemos que hacer propuestas que sean viables para, luego, aplicarlas. Y eso lo tenemos que hacer desde el territorio. No hay otra forma. Este partido siempre ha sido municipalista y las grandes transformaciones del partido se han dado desde lo municipal hacia lo general. Es verdad que tenemos que cambiar los proyectos que trasladamos a la gente, los mensajes y, en cierta manera, también los equipos y la forma de trabajar. Tenemos que ser gente confiable para los ciudadanos.

Para quien no lo recuerde, usted ya intentó alcanzar el puesto que ahora tiene en el año 2000. ¿Cómo ha cambiado Josele en todos estos años?

Aparte de los 25 años que nos han pasado por encima… De cara a los compañeros del partido, han conocido a un Josele que ha sido senador, que ha sido parlamentario… Porque hasta hace 5 o 6 años no había tenido un cargo institucional. Aquel Josele era, para la inmensa mayoría de la militancia, mucho más desconocido. Un profesional joven, profesor de universidad, pero con una actividad política que había sido muy privada.

¿Le han salido muchos amigos en estas últimas semanas?

Siempre he tenido amigos dentro del partido. Siempre he entendido que el socialista o la socialista con el que más he discutido internamente es mucho mejor que cualquier adversario político que está en el Partido Popular. Porque nos une una base. Podemos tener discrepancias en la forma de llevar el partido, pero no sobre la base ideológica que compartimos.

Durante muchos años se hablaba en el PSOE del clan de los catetos y el clan de los birretes, ¿Existe movimiento crítico?

Creo que desde aquellos sí ha habido. De hecho creo que esta ha sido la primera elección de secretarios generales que se ha dado sin tener una alternativa.

Bueno, pero en anteriores procesos eran alternativas un poco de mentira.

No creas. Estuvo la de Fernando Arcas.

Sí, pero en la última en la que fue elegido Daniel Pérez…

Es verdad que en el caso de Dani venía con un apoyo. Eso hacía muy difícil una alternativa. Pero quitando eso, creo que el partido en Málaga siempre se ha caracterizado porque ha habido una masa crítica. Otra cosa es si hemos sido capaces de generar un espacio en el que trabajar por el bien del partido. Lo importante de los procesos congresuales es que una vez se superan el partido vuelve a ser uno. Ese es mi empeño para los próximos cuatro años. Todo el que quiera venir a aportar tendrá un espacio.

¿Qué es lo que no le ha gustado del partido en los últimos años?

Hubo una entrevista en la que dije que tal y como iba el partido en su momento ni al propio Dani le debía de gustar. Porque los resultados electorales no estaban siendo… Pero en eso hemos sido todos partícipes. Yo estaba en una lista que tuvo un mal resultado y esa noche electoral la pasé mal. No quiero que lo personalicemos. Internamente, es cierto que ha habido gente que no ha sentido que había espacios para poder trabajar. Y de cara al exterior, tenemos que ser capaces de hacer propuestas y proyectos en los que la gente de Málaga se vea identificada. Es necesario que nos vean como uno de ellos. Yo no soy un malagueño distinto a la media, soy como cualquiera que está paseando por la calle los domingos con los niños. Si estamos aquí en política es para que la vida de los malagueños mejore.

¿Usted tomó la decisión de presentarse de manera voluntaria o le ‘animaron’ a hacerlo?

No, fue decisión propia. Es una decisión que empecé a valorar hace un año más o menos.

En el complejo escenario que tiene el PSOE en este momento, ¿Málaga capital es el gran reto?

Cuando miras los resultados de unas municipales, ¿qué es lo que ves? Las capitales de provincia. Luego ya desciendes. Y te das cuenta de que, tras recuperar Jaén, el resto de capitales en Andalucía las gobierna el PP. Esa es la foto. Y es evidente que en cualquier provincia la capital es estratégica. En el caso de Málaga, la capital siempre irradia hacia su área metropolitana. Es básico.

"Tenemos que ser capaces de plantear proyectos para una Málaga en crecimiento, pero en la que también crezcan los malagueños, que no se les excluya. No quiero un alcalde socialista que diga que no pasa nada porque los malagueños se tengan que ir a vivir a otro municipio"

¿Y cómo se descabalga a un partido que lleva casi 30 años y a un alcalde que lleva 25 años?

Es verdad que el que un partido lleve 30 años gobernando la ciudad le da fortaleza, pero también una enorme debilidad. La enorme debilidad es el deterioro de la gestión. Tenemos que ser capaces de hacer dos cosas. Una, poner el foco en esa inercia de la gestión en la que ha caído el PP y, más concretamente, Paco de la Torre. Después de 25 años de alcalde, a los que sumar otros cinco en los que fue concejal de Urbanismo, hay algunas políticas que han hecho que mientras todo el mundo dice que Málaga va muy bien, hay muchos malagueños a los que no les va bien.

Tenemos que ser capaces de plantear proyectos para una Málaga en crecimiento, pero en la que también crezcan los malagueños, que no se les excluya. El objetivo es que los malagueños no queden excluidos del éxito de Málaga. Yo no quiero que haya un alcalde o alcaldesa socialista al que se le ocurra decir: 'Hombre, no pasa nada porque los malagueños se tengan que ir a vivir a otro municipio'. Tenemos un PP y un alcalde que han estado 30 años ocupados de otras cosas menos del problema de la vivienda. Es verdad que no es fácil revertir esa situación, pero hay que hacer planteamientos para que la gente vea que es posible que sus hijos no se tengan que ir a vivir a otros municipios.

Recuerdo que esa fue una de las líneas argumentales de Daniel Pérez y el PSOE en las pasadas municipales y De la Torre recuperó la mayoría absoluta.

Hace falta poner el foco en el deterioro de la gestión del PP al frente del Ayuntamiento. Y hay que hacer propuestas alternativas que enganchen a los malagueños. Pero el partido se va a empeñar en recuperar la confianza de los ciudadanos no sólo en Málaga capital, sino en todos los territorios de la provincia.

¿Tiene ya decidido quiénes van a formar parte de su equipo? ¿Actúa sin las manos atadas?

Quiero contar con los mejores y las mejores y pretendo que sea así. Lógicamente, en el partido hay posiciones de representatividad que tienen que estar. Hay compañeros que son muy representativos, en determinadas agrupaciones, y, lógicamente, tienen que tener su espacio. Pero puedo asegurar que muy pocos me han llamado para decirme, "Oye, ¿cómo estás pensando tu Ejecutiva?".

¿Usted se descarta para ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga en 2027?

Mi prioridad ahora mismo es la Secretaría General, que me va a requerir un enorme esfuerzo. Si quiero llevar para adelante el trabajo que tengo en la cabeza ahora mismo es absolutamente incompatible con pensar en una candidatura a la Alcaldía de Málaga.

Pero sí puede tener la idea de que el PSOE necesita un candidato concreto.

Al final en esto va a ser la militancia. Es lo mismo que la Secretaría General del PSOE de Málaga. Son los militantes los que toman la decisión y no se van a equivocar. Son ellos los que van a elegir al mejor candidato o candidata.

Eso lo entiendo. Pero es seguro que usted tendrá claro si cree que Daniel Pérez debe o no repetir, por ejemplo.

Para mí es más importante que en el trabajo que hagamos en estos dos años seamos capaces de presentar la marca PSOE de Málaga como una alternativa real. En el Ayuntamiento de Málaga, en el Ayuntamiento de Marbella, en el Ayuntamiento de Fuengirola… Desde mi responsabilidad como secretario general no me voy a pronunciar públicamente con carácter previo a cómo tenga que desarrollarse ese proceso.

¿Puede garantizar que Daniel Pérez continúe como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga hasta el final del mandato?

Lo que puedo garantizar es que vamos a coordinar las políticas de oposición de Málaga, de Marbella, de Fuengirola… De todos los municipios. Vamos a hacerlo para que haya una sinergia entre el impulso que quiere dar la Ejecutiva provincial y los distintos grupos municipales. Vamos a trabajar para que haya una suma y que no sean trabajos individuales de cada grupo municipal. La futura Ejecutiva se va a implicar y mucho en la política que hagan los grupos municipales, no para sustituirlos, sino para darles apoyo. Y donde haya grupos municipales que no terminen de funcionar les daremos impulso.

¿Ve a Paco de la Torre repitiendo en el 27?

Yo veo a Paco de la Torre repitiendo en el 27. Y me gustaría que el PSOE le ganara a Paco de la Torre. Es posible y debe ser nuestro reto ganarle a Paco de la Torre, al PP de Paco de la Torre, no a otro candidato o candidata que le sustituya. A día de hoy no veo que en su cabeza esté otra cosa que no sea presentarse.

¿La voluntad de Josele como nuevo líder del PSOE malagueños va a ser reivindicativa con el Gobierno central?

Recuerdo aquellas palabras de 'Primero España, luego el partido'. En nuestro caso, primero Málaga y luego el partido. Voy a reivindicar las cosas que sean necesarias para Málaga frente a quien sea. También decirle que lo tengo fácil porque las principales competencias son de los ayuntamientos del PP y de la Junta de Andalucía. Por eso tengo más fácil hacer esas reivindicaciones. Y a eso se suma que el Gobierno de España se está implicando en cumplir con Málaga. Incluso, a veces va más allá, y asume competencias que no le corresponden, como ocurre con la desaladora de la Axarquía. Como eso le puedo decir el tren litoral y los estudios para la ampliación del aeropuerto, que se están empezando a hablar.

"Durante 44 años ha habido gobiernos socialistas y populares. Es ahora cuando por primera vez se afronta el tema del tren litoral desde el rigor. Cualquiera de las grandes infraestructuras que ha tenido Málaga han sido con gobiernos socialistas"

Habla usted del Gobierno como si hubiese llegado hace unos días y lleva casi siete años. Del tren litoral no ha empezado a mover nada hasta hace unos meses.

Venimos hablando del tren litoral desde hace muchos años y esta es la primera vez que hay un Gobierno que pone sobre la mesa un estudio en serio. Pero esa es una obra que por mucho que corramos no la vamos a tener antes de 10 o 12 años. Seamos realistas, no podemos engañar a la gente. ¿Y qué hacemos durante ese tiempo? ¿Que los malagueños sigan sufriendo los problemas de movilidad? Hay que exigirle a la Junta, que tiene la competencia en la movilidad.

Usted habla de un estudio sobre el tren litoral, pero se plantea siete años después de empezar a gobernar…

Lo que le quiero decir es que durante 44 años ha habido gobiernos socialistas y populares. Es ahora cuando por primera vez se afronta el tema del tren litoral desde el rigor. Cualquiera de las grandes infraestructuras que ha tenido Málaga han sido con gobiernos socialistas. Siendo secretario general del PSOE permítame que ponga eso en valor. Y ahora, ante el problema de movilidad, es este Gobierno el que está empezando a analizar cómo podemos solucionar los problemas que hay, las conexiones de Rincón de la Victoria con Málaga, la de Málaga con Torremolinos. Y, mientras, tenemos a alguien que tiene una responsabilidad en la movilidad que se pone de perfil. Moreno Bonilla es especialista en engañar a los malagueños, porque es el político que más ha engañado a los malagueños. Y es especialista en ponerse de perfil.

¿Usted cree en el tren litoral?

Creo en el tren litoral. Que una ciudad como Marbella no tenga conexión ferroviaria… Pero no podemos negar las dificultades que tiene ese proyecto. Se ha producido un crecimiento del territorio tal que ahora va a ser muy difícil encajar esa infraestructura. Pero creo que es una obra absolutamente necesaria y que puede cambiar la fisonomía del transporte en toda la costa.