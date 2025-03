Polémica con la ‘guarra’ del carnaval de Campillos: “Es una mofa hacia las reivindicaciones del 8M”

El carnaval de Campillos se ha visto envuelto en una polémica en relación a la escultura que este año es la protagonista de la tradicional quema del guarro que se celebra en el pueblo al término de esas fiestas. Este año, según IU Campillos, es “una mofa flagrante hacia las mujeres, cosificándolas y sexualizándolas, está en el extremo opuesto de lo deseable”.

Asimismo, consideran que “la iniciativa, promovida y amparada por el Ayuntamiento de Campillos y su equipo de gobierno, es absolutamente inadmisible, por lo que solicitamos su retirada inmediata de la exposición pública·.

En este sentido, remarcan, a través de un comunicado, que el acto de la quema del guarro “jamás ha estado vinculada a la crítica social, ni a la sátira sobre colectivos o personas, ni en homenaje a nada”.

Por lo que les ha sorprendido que por primera vez en la historia se hayan encontrado “durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, una guarra en ropa interior, completamente estereotipada y con consignas relacionadas con el 8M estará expuesta al público para su posterior quema en el parque”.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento de Campillos que “retiren de inmediato esa escultura por cosificar, sexualizar a una guarra con aspecto de mujer y hacer parodia de la simbología del 8M”, ya que, a su juicio, es “opresión”.

Por su parte, desde la Red Feminista de IU en la provincia de Málaga se “exigen explicaciones al equipo de gobierno de Campillos” y la coordinadora provincial de la coalición de izquierdas, Toni Morillas, asegura que “no hace ninguna gracia simular la quema de la ‘guarra’ en ropa interior, estereotipada y con consignas relacionadas con el 8M, no sólo no es gracioso, es ofensivo. Ha de retirarse”.