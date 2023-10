Málaga autoriza una gran demolición en Héroe de Sostoa para la futura construcción de 35 viviendas

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a una de las actuaciones clave que están previstas que se realicen en el distrito de Carretera de Cádiz. La Gerencia de Urbanismo ha autorizado la demolición de un edificio ubicado en calle Héroe de Sostoa nº 90 y Jordán Marbella nº 25 y 27º para la futura construcción de viviendas.

Según la licencia, esta actuación supondrá la agrupación de las tres parcelas existentes en este punto, centrándose los trabajos de derrumbe en el inmueble de la calle Héroe de Sostoa, en el que se encuentra una herboristería (ubicada en un edificio de cuatro plantas) en desuso desde hace tiempo.

Una vez que estos trabajos se acometan (algo que sucederá en el plazo de medio año, durante un periodo de 36 meses y con un PEM -presupuesto de ejecución material- de 3.130.195 €), se iniciarán las obras para la construcción de edificio para 35 viviendas, 64 trasteros, 64 aparcamientos y piscina de uso colectivo. Unas labores para las que Green Frog Rentals, S.L. ya cuenta con la autorización pertinente.

El documento municipal recoge que respecto al sótano de aparcamientos, se proyecta un aparcamiento robotizado, para el cual no existe normativa alguna en el PGOU 2011 vigente, lo cual no indica que no se pueda conceder licencia para el mismo.

También señala que estudiados los datos de dicho sótano, se indica que tendrá capacidad para 64 plazas, por lo que cumple con la reserva de aparcamientos indicada por el PGOU 2011. Además, se proyecta una zona de espera para los vehículos en el interior del edificio, según se indica en el art.12.2.45 punto 3.5 del PGOU de Málaga.

