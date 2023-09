Málaga es una isla de Estados Unidos y un municipio de la isla Sámar de Filipinas. También una bahía en el valle del Cauca de Colombia. No son pocos los homónimos con la capital de la Costa del Sol que comparten, en su mayoría, el nombre por el paso del imperio español en siglos pasados a pesar de que allí no nacieron los grandes conquistadores españoles.

La presencia de localidades, islas o barrios con el nombre de Málaga se extiende por toda América y cada uno de estos lugares esconde historias muy curiosas.

En EEUU, hay siete localidades y una isla que se llaman Málaga, todas con una población testimonial. Se reparten en los estados de Kentucky, Washington, Ohio, Maine, New Jersey, California y New México. En la Málaga situada en el condado de Chelan (Washington) hay un Málaga Market a la entrada del municipio y, aunque es un pequeño municipio, tienen hasta una estación de bomberos. Es de los pocos lugares del entorno en el que se señaliza que se está en Málaga porque hay otros tantos tan pequeños que no tienen ni un cartel.

En Sudamérica es donde más presencia de Málaga existe y es en Colombia donde más legado malagueño ha quedado. Bahía Málaga no es un centro comercial, sino el paraíso colombiano. Desde 2010, se considera como Parque Nacional y es aún una zona que no está explotada tan turísticamente como Cartagena de Indias, Barranquilla o Cali. Esa costa de Colombia, en el Valle del Cauca, fue conquistada por Don Pascual Andagoya y Juan Ladrillero, fundador de Buenaventura por orden del primero. Hoy día, en la ciudad está situado el principal puerto de Colombia y en ella viven más 300.000 habitantes.

En Bahía Málaga está la base naval más importante de la Armada colombiana en el Pacífico, punto clave en la lucha del narcotráfico. Desde allí, operan para dar caza a los llamados narcosubmarinos y, de hecho, tienen una exposición enorme de todos los semisumergibles incautados. Son más de 50 e irán aumentando paulatinamente porque el crimen organizado cada vez requiere más de este tipo de aparatos.

Por qué se le llama Bahía Málaga no está claro y parece que no existe vinculación directa alguna con la ciudad andaluza. Se le dio el nombre en el siglo XVIII, en una época en la que estaba casi de moda de colocar nombres españoles a algunos lugares en Colombia.

Otro ejemplo en el país es la localidad de 21.000 habitantes llamada Málaga ubicada en el Departamento de Santander, la segunda de mayor población llamada así fuera de España en el mundo. Lo más llamativo de este lugar es que allí también se celebra la Semana Santa.

En este caso, el nombre viene porque fue fundada por orden del conquistador Gonzalo Suárez Rendón, que ya había fundado antes Tunja, una ciudad colombiana que roza los 200.000 habitantes. Como malagueño, quiso dejar huella en estas tierras y lleva el nombre de su ciudad natal un nuevo municipio.

Otro país con presencia de un lugar llamado Málaga es México. En el estado de Durango, existe una localidad donde viven un centenar habitantes que comparte nombre con la capital de la Costa del Sol. También en Mérida (Yucatán) hay un barrio que se llama así. En Guatamala hay una pequeña aldea y en Panamá, parte de la Isla Bayoneta que se denomina Málaga.

En Asia el recuerdo del Imperio Español está en Filipinas, donde hay una localidad llamada Málaga en la isla de Samar de las Bisayas Orientales. Viven allí unas 2.500 personas y es un completo paraíso. La localidad tiene un río al que también se le nombra como Málaga y que desemboca en el Mar de Joló.

Precisamente, en la Isla de Samar aconteció la última gran batalla naval de la historia, la llamada Batalla de Samar, en octubre de 1944. Ocurrió en aguas al este de la isla y fue posterior a la crucial batalla de Leyte, situada al sur de Samar. Estos territorios fueron testigo de combates aeronavales muy importantes en el devenir del frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.

También hay otra Málaga en la de isla de Negros de las Bisayas (Filipinas), donde varios edificios comparten este nombre, desde la iglesia hasta el colegio público. Como el lugar anterior, son espacios privilegiados a pie del mar que están en proceso de convertirse grandes destinos turísticos.

En África la existencia más curiosa de Málaga puede estar en Zumbu (Mozambique) donde hay un arroyo llamado así. Y en Chad, donde se encuentra una localidad llamada Málaga.

Estos sitios tan diversos nombrados comparten sólo una cosa: su nombre. Con la capital de la Costa del Sol no tienen relación institucional alguna.

