Pesopluma o los narcocorridos, los cantares de gesta del siglo XXI

En la Edad Media los juglares difundían los cantares de gesta en eventos multitudinarios. Esas obras se transmitían oralmente y contaban historias épicas sobre héroes para que el pueblo se viese reflejado en su figura. Se realizaban con fines informativos, propagandísticos y ahora estas epopeyas han sido adaptadas a nuestra realidad.

En México desde hace décadas existe un subgénero musical que ha recogido esa tradición histórica de los romances españoles para trasladarlos a la actualidad. Hay tesis doctorales que apoyan esta afirmación como La construcción de la figura del narcotraficante: desde el romance español hasta el narcocorrido de Jaime Boyzo de la Universidad canadiense de Calgary o artículos académicos como El corrido del narcotráfico y su vínculo con la poesía popular española de Herlinda Ramírez-Barradas publicado por la universidad de Purdue Norhtwest (Indiana, EEUU).

Esas canciones son los narcocorridos y en ellos principalmente se narran historias sobre narcotraficantes mexicanos. Dentro de esas obras al narco normalmente se le trata como una persona a la que hay admirar, se destaca su poder y sobre todo se recalcan las buenas intenciones que tienen con el pueblo llano. Han convertido en iconos pop a criminales que no tienen piedad con nadie.

A España este género ha llegado a cuentagotas, pero este verano ha irrumpido el fenómeno Pesopluma. Es un cantante mexicano que se puede encasillar en otra corriente de los narcocorridos, los corridos tumbados.

Pesopluma ha liderado listas de Spotify de EEUU, de España, algo que sería impensable hace unos años para un artista de narcocorridos. En Spotify su principal éxito sobrepasa los 685 millones de escuchas, lo que le convierte en una superestrella mundial.

Si bien Pesopluma ha triunfado en España con dos canciones que nada tienen que ver con el narcocorrido, Ella baila Sola y la sesión de colaboración con el productor Bizarrap, su éxito le viene de hits en los que relataba la vida de narcotraficantes.

Pesopluma nació en Guadalajara (Jalisco), pero tiene relación con Sinaloa porque familiares suyos viven en Badiraguato (Sinaloa). Es una de las localidades centrales y primordiales para el Cartel de Sinaloa, organización criminal a la que varias veces ha mencionado en sus letras.

El año pasado participó en un concierto en las fiestas locales de Culiacán y durante la canción Siempre Pendientes que canta con Luis R Conríquez, otro reconocido artista de narcocorridos, los técnicos de luces mostraron la cara del Chapo Guzmán justo detrás de Pesopluma. Esa canción dice al iniciarse:

"Siempre pendientes / Porque el gobierno es muy inteligente / Yo voy pal frente / Que, atrás de mí, se ve un manchón de gente / JGL / Traigo en las cachas orgullosamente / Mandan los jefes / Yo cuido el área, aquí nadie se mete".

JGL significa Joaquín Guzmán Loera, es la abreviatura del líder del Cartel de Sinaloa el “Chapo Guzmán".

LO POPULAR

Los narcocorridos son canciones populares y las organizaciones criminales mexicanas lo saben perfectamente. Cada cartel tiene cantantes predilectos a los que autorizan a cantar letras dedicadas sobre todo a los capos. Cada gran líder del narcotráfico mexicano tiene decenas de canciones que lo homenajean a su manera, desde históricos como Amado Carrillo a Caro Quintero pasando por el Chapo y líderes actuales como el Mencho.

Después de los capos, los líderes de las Plazas son mencionados en letras, son los lugartenientes del Cartel de turno en cada ciudad. Esto está perfectamente definido en la jerarquía de la organización criminal y en las letras de los narcocorridos queda claro.

Actualmente hay cantantes de narcocorridos que sólo cantan sobre una organización criminal aunque los que tienen más éxito en todo México le dedican letras a Carteles diferentes. Esto también puede traerles consecuencias, eso ocurrió hace no mucho al Panter Bélico en Tijuana.

El Panter era hasta el pasado febrero el vocalista de la banda Grupo Arriesgado, pero el grupo se rompió tras las amenazas directas contra todos los integrantes por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación. Era una agrupación que podía llenar estadios de miles de personas, de hecho llegaron a Tijuana (Baja California) para actuar en el estadio Chevron con capacidad para 17.000 espectadores.

La banda dejó sólo ante el peligro al Panther por miedo a ser asesinados. El 10 de febrero todos los integrantes realizaron una firma de discos en un centro comercial de Tijuana y sicarios del Cartel Jalisco boicotearon el acto efectuando tiros al aire libre. Aquello fue el primer aviso. Al día siguiente apareció una narcomanta en una de las principales avenidas de la ciudad con una amenaza directa al vocalista, decía lo siguiente:

“Panter Bélico, aquí no es para que andes de bélico, ni con tus corridos, aquí se tiene dueño, no somos corrientes por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así que ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas, porque aquí te vas a chingar a tu madre. ATT: CJNG”

Las autoridades de la ciudad decidieron cancelar la actuación porque se esperaba un baño de sangre. No hay que olvidar que Tijuana es una ciudad que supera anualmente los 2.000 asesinatos, se cometen los mismos homicidios dolosos que si se sumaran los ocurridos en España, Alemania, Reino Unido, Portugal y Albania.

Ese interés del Cartel Jalisco de que Grupo Arriesgado no actuara en Tijuana provenía porque el conjunto le ha dedicado varias canciones a Ismael El Mayo Zambada, el verdadero capo del Cartel de Sinaloa. Algo que el Cartel Jalisco Nueva Generación no iba a permitir en un territorio que controla parcialmente.

Después de Pesopluma, puede que lleguen a las listas de Spotify españolas nombres como Luis R Conríquez, Panchito Arredondo, Junior H, Lenín Ramírez o que artistas autóctonos adapten un género similar para España. Ya que la moda del drill llegó para hablar del narcotráfico sin tapujos en el trap patrio, no es descartable que algún artista recoja esta tendencia y cree un nuevo género.

LOS HOMENAJES

Hay narcocorridos que llegan a más de 300 millones de reproducciones en Youtube, un ejemplo de ello es Recordando A Manuel de Lenin Ramírez, Gerardo Ortiz y Jesús Chairez. Esta canción está dedicada a Manuel Torres Félix, fue el líder del brazo armado de la facción del Mayo Zambada del Cartel de Sinaloa.

A Torres también le apodaban el M1 o el Ondeado y le han dedicado decenas de canciones narrando su vida y los múltiples delitos que cometió. Comandaba a los principales sicarios que resguardaban el territorio del Mayo Zambaba, algo que en ese momento significaba que eran los más poderosos de México. A pesar de ser abatido en 2012 en Quilá (Sinaloa) en un operativo del ejército mexicano su legado criminal sigue vigente en los narcocorridos.

Está enterrado en el cementerio de los Jardines de Humaya en Culiacán, y como se puede observar en este vídeo le construyeron un mausoleo digno de alguien que un gran homenaje público aunque sólo tenga un reguero de sangre detrás de su historia.

EL NOTICIARIO

Las organizaciones criminales aprovechan los narcocorridos para anunciar sus noticias destacadas, como puede ser el liderazgo del Chapo Isidro. Es un narcotraficante que en sus inicios trabajó para el Cartel de los Beltrán Leyva y ahora es un capo de su propia organización.

Tras un enfrentamiento que ha durado una década han llegado a acuerdos con el Cartel de Sinaloa y se reparte con ellos zonas de Sinaloa. Su nombre real es Fausto Isidro Meza Flores y su fama es tal que los Tucanes de Tijuana le cantan una canción relatando su vida. En su género es como si Julio Iglesias le escribiera canciones a capos del narcotráfico.

En México el año pasado una de las canciones del verano estuvo dedicada al Chapo Guzmán, la creó Luis R Conríquez y se tituló JGL. La narcocultura ya está tan extendida que es pop y cada día ganan más terreno. Todo este fenómeno va a la par del poder que el crimen organizado ha conseguido en el país.

