"Ha intentado matarme": el relato de una artista malagueña tras sufrir una agresión homófoba en Madrid

En plena semana de actos de celebración del Orgullo en Madrid, Divino, una artista malagueña ha denunciado una pregunta agresión homófoba cuando se encontraba en la capital. En una publicación en Instagram, esta ha relatado que después de recibir un puñetazo --aunque no descarta que fuesen más-- sufrió la rotura de parte de la órbita del ojo, la nariz y el pómulo.

"Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia. No siento parte derecha de la cara y no sé si lo volveré a sentir. Ha intentado matarme", escribía.

En la publicación relata que mientras escribía los párrafos estaba esperando para entrar a que la intervinieran durante dos horas en quirófano. EL ESPAÑOL de Málaga ha tratado de contactar con ella y solo hemos podido confirmar que la artista se encuentra recuperándose de las heridas prácticamente sedada a base de calmantes ante el dolor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Divino (@divinoofficial)

Divino define la agresión como "(otro) puto delito de odio". "Antes decía eso de “Siempre piensas que le va a pasar a otrx”, pero no es así: ahora más que nunca siempre pensamos que nos puede pasar en cualquier momento", insiste, a la par que culpa a "congresos, senados, televisiones de toda Europa y el mundo" de dar voz y abrir las jaulas de "homófobos, tránsfobos, xenófobos y asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza". "Pero yo no soy buena presa", matiza.



Asegura que le da miedo perder a los suyos, pero que no teme al agresor, al que va a perseguir "judicialmente". "No medáis miedo vosotros, porque si hace falta moriré matando. Sí me da miedo que muchxs hermanxs se sientan solxs y voy a hacer lo que pueda par que no se sientan así", zanja.

La artista ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de personalidades del mundo de la cultura española como el actor Paco León, la actriz Sara Sálamo o el actor y modelo Jon Kortajarena.

Sigue los temas que te interesan