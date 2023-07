Bendodo: "El PP y el PSOE tienen que volver al diálogo y pactar, pero el sanchismo es contrario al pacto"

A ya menos de 20 días para las elecciones generales del 23 de julio, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha insistido en que la intención de su organización es la de alcanzar una mayoría política suficiente para gobernar en solitario y devolver la “tranquilidad democrática” perdida durante el mandato de Pedro Sánchez. Y ha confiado en encontrar el 24J un PSOE “fuerte con el que poder hablar y pactar”.

“El PP y el PSOE tienen que volver al diálogo y pactar; el sanchismo es contrario al pacto”, ha aseverado, defendiendo que sea la lista más votada la que tenga opción de estar al frente del futuro Ejecutivo.

En el marco de un desayuno informativo organizado por Europa Press en Málaga, el número 3 del PP ha sido claro al no descartar una posible alianza con Vox. “Somos un partido de Estado, que tiene que tener la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos; los únicos con los que no vamos a pactar son los que superan los límites de la Constitución, con los que quieren romper España o los que tanto daño han hecho con el terrorismo”, ha afirmado.

Tras ser presentado por Borja Sémper, Bendodo ha acusado a Sánchez de adelantar los comicios nacionales por sus intereses particulares. “Se lo comían por los pies tras el fracaso electoral de las municipales, las bases del PSOE lo culpaban”, ha expresado, añadiendo: “Adelantó las elecciones porque no llegaba a diciembre, el PSOE lo hubiese movido”.

Por ello, ha subrayado la importancia de la cita del 23J, porque si bien ha ensalzado la fortaleza de España para “aguantar” cuatro años de sanchismo, no lo es tanto para “aguantar 9, sobre todo con un presidente acorralado y a la desesperada”. “Nunca antes un presidente había antepuesto tanto el poder al sentido de Estado; nunca un presidente del Gobierno había convertido la mentira en su única palabra”, ha añadido.

Frente a ese modelo, ha confrontado las seis razones que deben tener en cuenta los votantes para que el PP alcance el Gobierno. La primera de ellas es que, a diferencia de Sánchez, “que no le ha dicho la verdad ni al médico”, Feijóo sí lo va a hacer; la segunda es que España merece recuperar la tranquilidad democrática perdida en estos años, en los que vive “en una permanente crispación, en un gobierno con 22 ministros, dos equipos de fútbol, que no se hablan entre ellos”. “Cuanto más respaldo tenga Feijóo mayor será esa tranquilidad democrática”, ha dicho, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Andalucia con Juanma Moreno.

Al tiempo ha defendido la vuelta a los pactos de Estado y ha interpelado de manera directa a Sánchez sobre alianzas futuras. “¿Qué prefiere, al PP o a Bildu? ¿Al PP o a los independentistas de Cataluña? El PP ha respondido, como en Barcelona, donde hemos dado la Alcaldía al PSOE, o en Vitoria, para que no gobiernen los herederos de ETA”, ha expresado.

También ha asegurado que con el PP España recuperará la imagen internacional perdida. “La razón más importante del cambio es que España merece un presidente de verdad, que diga la verdad; Sánchez ha sido el presidente de la mentira, de la traición a sí mismo y a los españoles”, ha sentenciado.

"El apoyo de los españoles enfadados"

Por su parte, el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha apelado a los ciudadanos plantearse el voto a su partido de manera que "incluso siendo de izquierdas, ciudadanos que no son del PP" contemplen que las opciones para elegir "transcienden del eje izquierda-derecha" y que la premisa al escoger la papeleta sea que "la gobernabilidad no esté en manos de ERC y Bildu", partidos de los que ha dicho que "son formaciones que no quieren lo mejor para España".

"Necesitamos el apoyo incluso de los españoles enfadados, de los españoles comprometidos con su país", ha añadido Sémper, quien ha pedido el fin de "un gobierno que no nos avergüence".

