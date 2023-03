Cien años de la Cofradía de Pescadores de Marbella: una vida entregada al mar

Cien años son muchos años. Y más si son de entrega absoluta a la mar. La familia Haro lo sabe bien. Entre la tradición y el oficio, Manuel es la cuarta generación de un clan que ha marcado el rumbo de casi la mitad de la vida de la Cofradía de Pescadores de Marbella, que celebra este 2023 su centenario.

Él es el actual Patrón Mayor, pero antes lo fue su padre durante casi 30 años. "Me enorgullece seguir la tradición en la familia, ya que somos pescadores todos: mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres y ahora nosotros", cuenta, con la esperanza de que "algún día" su hijo y sus sobrinos continúen el mismo camino.

Manuel es la cuarta generación de pescadores de la familia y no puede evitar celebrar el centenario de la institución con el recuerdo de su padre en la memoria, ejemplo para muchos pescadores. Pero la nostalgia no ensombrece la defensa y la relevancia de la profesión y de la Cofradía para la sociedad en su conjunto y para la ciudad en particular.

Fachada de la sede de la Cofradía de Pescadores de Marbella.

"Nuestra ciudad es conocida en España y en casi todo el mundo por el turismo y nosotros también ponemos nuestro granito de arena en la promoción de Marbella con nuestros pescados frescos que capturamos en nuestra costa de forma tradicional y artesanal velando por la sostenibilidad del mar. Ese pescado llega a la mesa de los restaurantes y a los mercados y son sin duda un atractivo más para los miles de turistas que nos visitan", apunta.

Con esta labor, Haro no duda de que "desde la Cofradía de Pescadores de Marbella seguiremos año tras año, defendiendo al sector para que cumpla por lo menos un siglo más". "Somos una profesión milenaria y la pesca también tiene su valor en Marbella y lucharemos para que nunca se pierda", añade.

Centenario

Según el Acta fundacional de la Cofradía de Pescadores de Marbella, la reunión constituyente se celebró el día 22 de marzo de 1923 en el entonces Teatro de Marbella donde se inscribieron como socios 172 personas. La Primera Junta de Gobierna fue presidida por Miguel Campoy Duarte, como presidente y Antonio Pomares Ojeda, como vicepresidente.

Cien años después, la entidad cuenta con 45 armadores, un centenar de marineros y 40 embarcaciones de diferentes artes como la nasa, que es la mayoritaria, trasmallo, red de cerco y red de arrastre de fondo.

Cofradía de Pescadores de Marbella.

Para celebrar la efeméride, este año ha organizado una serie de eventos y conmemoraciones, entre los que se encuentran el reconocimiento público que hará el próximo sábado, 25 de marzo, el Ayuntamiento de Marbella de la Cofradía y de la Hermandad de la Virgen del Carmen, muy vinculada y unida a ella.

En el acto, recibirán reconocimiento todos los pescadores que lleven más de 25 y 50 años en el sector pesquero.

A las felicitaciones se ha unido también el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, FACOPE, Manuel Fernández Belmonte, destacando "la labor que realizan desde hace un siglo los marineros de la Cofradía de Pescadores de Marbella".

"Desde FACOPE apoyaremos y seguiremos trabajando para que las Cofradías de Pescadores andaluzas sigan cumpliendo muchos años más como motor económico y generador de empleo en toda nuestra comunidad, velando por los ciudadanos y aportándoles un producto muy sano y saludable", subraya el presidente de la Federación Andaluza.

