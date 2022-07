Cuando la mafia está tranquila es porque le va bien

Cuando las organizaciones criminales no muestran su violencia en un lugar como la Costa del Sol, es porque han acordado un pacto de no agresión a todos los niveles. En los últimos años, han ocurrido hechos que han cambiado el juego que estábamos acostumbrados a ver.

Explosivos y asesinatos a plena luz del día, tan llamativos como el producido a la salida de una comunión en San Pedro de Alcántara, son algunos ejemplos. En el momento en el momento en el que suceden estos acontecimientos, el foco mediático, policial y judicial pone su mirada ahí. Y para una mafia, esto da como resultado grandes pérdidas: primero porque hay detenciones, y segundo porque hay más incautaciones de droga. Que haya menos asesinatos en el crimen organizado en Málaga tiene una explicación.

A pesar de la pandemia, la cocaína se ha producido a niveles récords en Colombia, Bolivia y Perú, según el último informe de la ONU. Durante este periodo, los clanes de narcotráfico se han visto afectados como cualquier otra empresa. Lo han notado sobre todo en las ventas de drogas que se dan exclusivamente en el ocio nocturno. Pero esa época ha terminado.

Muchas organizaciones tienen stock de cocaína de sobra para abastecer durante meses a otras de menor poder adquisitivo: están ganando más dinero que nunca. En el narcotráfico, los clanes más violentos suelen ser los dedicados a la cocaína, y ahora no tienen problemas de abastecimiento. No ocurre así con los dedicados a la marihuana, que cada vez se están mostrando más violentos.

Datos de la UE sobre la cocaína.

En la Costa del Sol, los ajustes de cuentas suelen estar relacionados con la participación de mafias internacionales. La principal razón se debe a que los narcos locales que se dedican a la venta al consumidor final tienen su territorio bien marcado. La causa es porque hay dinero para todos.

En cambio, si una mafia internacional está presente aquí es porque está decidiendo su negocio anual, que lo venderá en Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Suecia, Serbia o Rusia. Los imprevistos marcan su destino. El motivo que subyace a la mayoría de ajustes de cuentas reside en el robo de droga o en conflictos por el territorio de control en su país de origen.

Ajustes de cuentas

Desde enero de 2021 no se había cometido un asesinato del crimen organizado en Málaga. La paz se rompió en abril de 2022, cuando se halló un cadáver mutilado en la carretera A-7202, a la altura del Cortijo Las Artachas. Esa vía une Villanueva del Trabuco con Archidona, y está a pocos metros de la A-92. Según Pablo D. Almoguera de El Confidencial, el cuerpo lo encontró un vecino que casualmente paseaba allí.

Un hallazgo inusual en la zona, ya que la víctima presentaba la cabeza decapitada y profundos cortes en las manos y los genitales. Sin duda, un mensaje muy macabro para la organización del fallecido, una violencia propia del crimen mexicano o del italiano de los 80-90.

La Cosa Nostra mandaba mensajes como este cuando asesinaba a una persona y le seccionaban los genitales, introduciéndolos posteriormente en la boca para demostrar que esa víctima había mantenido una aventura con la mujer de un capo. El corte en las manos puede significar que robó alguna partida de droga, algo más habitual.

El segundo asesinato ocurrió a principios de julio en la urbanización Golden Beach de Las Chapas en Marbella. El propietario de una vivienda alquilada se encontró a su inquilino muerto tras intentar ponerse contacto con él. Pudo ver desde la ventana a una persona ejecutada atada en una silla, con la cabeza cubierta y rodeándole un charco de sangre.

A ese hombre de Europa del Este lo habían estado torturando, y luego lo remataron de dos disparos en la cabeza. Se tuvo que realizar con un arma con silenciador, o se minimizó el ruido de alguna forma porque ningún vecino avisó a la policía. Nadie escuchó nada.

Aún no hay detenidos por ninguno de estos dos hechos, que no han causado el mismo revuelo mediático que los ajustes de cuentas ocurridos entre 2018-19 porque se han cometido de forma más discreta. No hay testigos por ahora y eso, para una organización criminal, es clave.

Desde enero de 2021 se han producido varios secuestros en la zona para torturar a narcos a los que alguna organización creía responsable de un robo, pero ninguno había acabado de forma trágica como este de principios de julio.

Europa es distinta

Esta tranquilidad en la Costa del Sol en cuanto a ajustes de cuentas contrasta con lo que sucede en Europa actualmente. Por ejemplo, en Marsella y alrededores van en este presente año 14 asesinatos del crimen organizado por arma de fuego. Además de decenas de tiroteos que acaban con heridos o intimidaciones entre grupos criminales.

En esa zona de Francia se lucha por las plazas de droga, ya que un edificio bien posicionado donde se pueda traficar sin problemas puede hacer ganar entre 30.000€ y 60.000€ diarios.

En Albania han ocurrido 25 atentados con explosivos entre mafias, usando las bombas para intimidar o asesinar rivales. En Italia a estos últimos años se les llama Pax Mafiosa: los conflictos entre clanes mafiosos se están resolviendo preferentemente por la vía diplomática. Menos en Nápoles en el que hay un conflicto importante entre poderosas familias de la Camorra.

En Suecia llegaron al 30 de junio a la cifra de 34 asesinatos por arma de fuego, de los cuales 15 sucedieron en Estocolmo. Cualquiera diría que en la capital sueca hay más ajustes de cuentas que en Marbella. Pero así es.

En Bélgica, principal puerta de entrada de cocaína en Europa por el puerto de Amberes, están lidiando con muchos enfrentamientos muy violentos. A la familia de uno de los kickboxers más importantes del mundo les han colocado explosivos y tiroteado varios inmuebles en las últimas semanas, todo relacionado con el narcotráfico.

En Países Bajos, más de lo mismo. Los atentados con explosivos son semanales y los tiroteos también. Los enfrentamientos entre clanes de la Mocro Maffia y sus bandas moteras tienen mucho que decir ahí.

En Austria y Alemania hay mucha tensión también entre las bandas moteras más conocidas de los dos países, y los clanes turcos-libaneses se han estado tiroteando a plena luz del día por distintas disputas.

Por último, en Grecia, a finales de abril asesinaron a uno de los capos mafiosos más poderosos del país. En estos meses se están reposicionando muchos clanes históricos, y han ocurrido asesinatos al máximo nivel de su crimen organizado.

La tranquilidad

Si no suceden tantos ajustes de cuentas en Málaga es porque a los grupos criminales presentes en la Costa del Sol les está yendo bien el negocio, y las mafias que aquí se reúnen son las más potentes del mundo. Si no se matan entre ellos, no existen para la población. Y eso es una máxima que cualquier organización criminal conoce. La discreción es dinero.

Sigue los temas que te interesan