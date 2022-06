Fin a la pesadilla de Pujerra (Málaga): el Infoca da por extinguido el incendio forestal 18 días después

Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional de Plan Infoca, dio por estabilizado el incendio de Pujerra el 10 de junio. Los 23 medios aéreos que se sumaron al operativo terrestre se retiraron al ocaso un día antes.

"El incendio para nosotros no ha acabado. No hemos llegado a la fase de control. Vamos a seguir trabajando sobre un perímetro que en principio no avanza y no tiene riesgo para la población", advertía. "Nos quitamos un peso de encima. Hemos ido muy despacio, pero es verdad que el viento y sobre todo la humedad del mar nos ha permitido que cada uno de nuestros esfuerzos se convirtiera en un éxito", reconoció.

La finca que fue objeto de atención de toda España por el incendio de Pujerra lo fue hace años por ser propiedad del exdictador Muamar el Gadafi. Era, por así decirlo, su particular joya en la Costa del Sol.

Uno de los valores añadido es que sobre la misma se planteó con fuerza un importante desarrollo inmobiliario con 1.200 viviendas, hoteles, apartamentos turísticos, equipamientos docentes, deportivos y sociales, geriátricos, clínicas y un palacio de congresos. Y todo ello al amparo del decreto de campo de golf de interés turístico especial que por aquel entonces estaba vigente.