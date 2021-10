Los responsables del Grupo Mirador, a juicio por quedarse con el dinero de 30 familias en Málaga

Cientos de personas compraron pisos sobre plano en Málaga entre los años 2002 y 2005. Muchas destinaron parte de sus ahorros en adquirir esas viviendas, dando entre 20.000 y 80.000 euros a los promotores. Cuando llegó el momento de entregar aquellos hogares, muchos se habían construido de forma irregular y otros que directamente ni se habían hecho.

Los responsables del Grupo Mirador, Leopoldo y Enrique Faura, irán a juicio este miércoles por quedarse con el dinero de estas 30 familias. La Audiencia Provincial de Málaga los juzgará presuntamente por los delitos de estafa y apropiación indebida en tres promociones de pisos de la costa. La abogada de los afectados, Patricia Morales, define esta macrocausa como "una larguísima batalla".

"Muchos de mis clientes afectados son británicos y no van a poder venir. Hace 18 años que compraron esto. Ellos no se pueden creer que la Justicia española sea tan lenta", cuenta Morales a EL ESPAÑOL de Málaga. Los acusados han sido investigados en más causas por estafa y apropiación indebida en promociones en el Mirador de la Cala en Rincón de la Victoria, Loja y Fuengirola. En 2012 se les condenó a cárcel por una promoción en Vélez-Málaga; y en otra se les absolvió.

La abogada que dirige la acusación particular en el juicio interpuso la denuncia (en nombre de 40 afectados) allá por agosto de 2007. Hasta 2014 no se envió la causa a la Audiencia Provincial. "Durante los primeros años que estuvo en el Juzgado de Instrucción nos lo archivaron dos veces. Conseguimos que la Audiencia Provincial revocase el archivo", relata.

Se trata de un tema de documentos. Los jueces están debordados con otros asuntos y estos temas muchas veces se les hacen áridos. "Llevo tres promociones de viviendas comercializadas. Los afectados son muchos más. En cada promoción hay más de 100 personas afectadas. Pero la gente se cansa", se lamenta.

Irregularidades

En la primera promoción de viviendas en Fuente de Piedra se pide licencia, se construye y se vende. "Hay un problema grave administrativo. El suelo estaba reservado para viviendas de protección oficial (VPO). Lo que se ha construido allí no lo son", señala la abogada.

La siguiente promoción, Fuente de Piedra fase 2, directamente no se construye y no se llegan a entregar las viviendas a los compradores. De hecho, a ellos no se le ha devuelto ni un céntimo de su compra. "Aparecen restos arqueológicos. El promotor debe avalar las cantidades que recibe de los compradores antes de hacerla. Nunca se realizan esos avales, no construye las viviendas y gasta el dinero en otras cosas. Le echa la culpa a los restos arqueológicos", cuenta.

La tercera promoción se trata de La Perla de Mirador en Benalmádena. "Ahí se obtiene una licencia para construir un hotel. Pero en vez de construir un hotel, los venden como si fuesen viviendas. Ahí empezó un litigio entre el Ayuntamiento de la localidad y la promotora, que lleva 18 años pendiente. Mientras tanto, las personas que han comprado allí no tienen ni casa ni el dinero", precisa la abogada.

Insolventes

Los acusados, el administrador y el apoderado de todas esas sociedades bajo el nombre de Grupo Mirador, son absolutamente insolventes. De hecho, el Grupo Mirador, un conglomerado de empresas, no está registrado ni existe a nivel legal; y sus empresas no presentan cuentas desde hace 15 años.

El juicio de la macrocausa tenía originalmente tres sesiones y se ha reducido a dos. La segunda se celebrará este miércoles en la Audiencia Provincial de Málaga, a la que acudirán y testificarán varios de los afectados (algunos de ellos bastante mayores). La abogada estima que los hermanos Faura estafaron en torno al millón de euros en esta causa.

