Maltrato animal en Málaga: investigan a los dueños de dos cachorros con colonias de garrapatas y pulgas

Uno de los perros requisados presenta una grave infección por garrapatas. P. L. C.

La Policía Local de Casabermeja y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan a dos vecinos del municipio malagueño como presuntos autores de un delito de maltrato animal. Los agentes encontraron a dos cachorros en condiciones "deplorables", con numerosas colonias de garrapatas y pulgas, cuando se personaron en la finca particular de los acusados.

Ambos cuerpos intervinieron de forma cautelar a los canes (un mastín y un pastor alemán) el 14 de agosto por el "mal estado" que presentaban. Unos vecinos alertaron días antes a la Policía Local de Casabermeja de la presencia de los dos animales en un terreno ubicado en zona de paso, en concreto en la carretera que va desde Casabermeja a Villanueva de la Concepción.

"Nos sorprendió bastante tanto a nosotros como al Seprona. A veces encontramos perros con alguna chinche, pulga o garrapata. Pero no con colonias completas como las que tenían estos dos animales. No lo había visto nunca", aseguran fuentes de la Policía Local de Casabermeja, que señalan que ambos tenían una infección severa a causa de las colonias de garrapatas en las orejas.

🚔🐕Agentes del #SEPRONA, conjunto la #PolicíaLocal de #Casabermeja #Málaga, intervienen a dos perros en condiciones 'deplorables', con infestación severa por 'colonias completas de garrapatas'.

➡️Se investiga a sus dos propietarios por un presunto delito de #MaltratoAnimal. pic.twitter.com/lZzQT6erB1 September 22, 2021

La Policía Local de Sierra Bermeja y el Seprona se presentaron el 14 de agosto por la mañana en la finca tras solicitar la presencia del titular de la propiedad y del cuidador de los animales, y por no hallarse ambos en la localidad por excusarse en varias ocasiones por motivos laborales, resultando la inspección que se iba a realizar con el fin de comprobar el estado de los perros y, en su caso, su intervención.

Una vez en el interior de la propiedad, los agentes observaron que las condiciones en las que vivían los canes eran "absolutamente insalubres y perjudiciales para su salud y estado físico, hallándose cada uno de ellos en casetas carentes de condiciones mínimas de aseo, con olores nauseabundos y repletos con múltiples ectoparásitos, garrapatas en avanzado estado de estadio y pulgas, que se hallan distribuidos por todo sus cuerpos y que se pueden divisar a simple vista".

El mastín carece de chip de identificación y se desconoce si el pastor alemán, que si lo posee, tiene las vacunaciones y tratamientos obligatorios. "Dado que se considera que la vida de los animales está en grave peligro si no se toman medidas urgentes, por las condiciones en las que se encuentran, deficiente estado aparente higiénico y que los propietarios de los perros intervenidos no les prestan los cuidados necesarios, se procede a la intervención cautelar de los mismos", se lee en el atestado.

Según la Policía Local de Casabermeja, la finca estaba llena de excrementos de los perros; el agua no era potable y no tenían comida. "Las condiciones eran en definitiva lamentables", zanjan. Los dos vecinos de Casabermeja investigados por maltrato animal no argumentaron nada destacable y dijeron que "los tenían cuidados dentro de sus posibilidades" cuando prestaron declaración.

El juez deberá determinar si se trata de un presunto delito de maltrato o abandono animal. Mientras tanto, la asociación LADRAM de Casabermeja se encarga por ahora de la tutela y cuidado de los perros, que ya se encuentran "bien" en palabras de los agentes de la Policía Local de Casabermeja.

Sigue los temas que te interesan