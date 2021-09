Moreno plantea colocar árboles junto a las fotovoltaicas para reducir su impacto visual en Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto este miércoles alternativas para "hacer coincidir" el interés de los alcaldes del interior de la provincia de Málaga y el de las operadoras fotovoltaicas, como plantar vegetación junto a las placas de manera que quede reducido su impacto visual.

"Tenemos que organizarnos, plantearlo de una manera razonable que tenga el menor impacto posible, pero no podemos abadonar el futuro. Si no queremos solares, no nos quedan nucleares, no queremos carbón, nos queda encender una vela", ha dicho Moreno.

Así lo ha explicado el dirigente del gobierno autonómico en Álora durante una visita al interior de la provincia para conocer las inquietudes "legítimas" de los alcaldes de la zona, entre las que ha destacado el impacto visual de las placas fotovoltaicas.

Juanma Moreno ha subrayado que Andalucía es "deficitaria eléctricamente" y ha destacado que la llegada de empresas fotovoltaicas supondrán grandes ingresos para los municipios en los que se sitúe, por el pago de impuestos y los fondos para transición ecológica de la Unión Europea: "Van a llegar decenas de cientos de millones de euros para esto. Es algo que evidentemente tenemos que aprovechar".

Las alusiones a no perder "esta oportunidad" y "el tren de la revolución energética que suponen las fotovoltaicas" han sido constantes en su discurso, en el que no obstante también ha reconocido la controversia y la legitimidad de las dudas expresadas por los alcaldes de la zona, preocupados por su impacto paisajístico.

"Extremadura es nuestro referente, son más permisivos que Andalucía y tienen más kilómetros fotovoltaicos que nosotros", ha dicho Moreno, que ha asegurado haber encontrado una "actitud cada vez más razonable de poder tapar las placas con tejido vegetal, muchas veces cipreses", a la par que se ha comprometido a hacer "un esfuerzo para intentar controlar todavía aún más la ubicación de estas placas fotovoltaicas".

