La familia de Ángel, que murió atropellado en Las Castañetas, recoge ahora firmas para pedir justicia

Un 23 de octubre de 2020 la vida de Matilde Fernández se apagó por completo. Su hijo, Ángel, de 17 años, moría atropellado cuando volvía de jugar al fútbol, por un hombre que iba circulando a más velocidad de la permitida y bajo los efectos de las drogas.

Tras el atropello, el hombre abandonó a Ángel en el arcén cuando aún estaba vivo y se marchó a esconder el vehículo a unos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Según la madre del fallecido, tras ello, el hombre, de 34 años, se fue a casa a recoger ropa y a llevarse a su familia del barrio. "Para eso sí tuvo conciencia y estaba bien, pero para ayudar a mi hijo no", añade. A la mañana siguiente, el coche fue localizado y el sujeto se entregó en comisaría.

El joven caminaba de vuelta a casa tranquilamente por el arcén de entrada al barrio de Las Castañetas, donde desde hace años los vecinos solicitaban una acera y una mejor iluminación. El pasado 18 de agosto la concejala del distrito, Ruth Sarabia, anunciaba en su cuenta de Twitter que la calle estaba terminando de ser acerada.

Seguimos avanzando en nuestra obra de acerado en Calle Castañetero, donde ya está todo preparado para echar el hormigón... va a un ritmo tan bueno que acabaremos muy pronto para que puedan usarla los vecinos cuanto antes! #losbarriosloprimero #nonstop #MuchoPorHacer pic.twitter.com/ch8BFafVlQ August 18, 2021

Según Sarabia, el presupuesto entró en vigor en abril de este año y el distrito se puso a trabajar cuanto antes porque era "algo fundamental" y "el tramo de acera no podía quedarse como estaba para que no vuelva a ocurrir ningún tipo de accidente más".

El motivo de que el trámite se alargara más en el tiempo se debe a que las lindes donde ocurrió el suceso eran de propiedad privada, lo que dio pie a largas negociaciones con el particular para poder hacer ese tramo de acera. "Además es una vía urbana, lo que significa que en muchos casos queda la competencia entre el Ayuntamiento y la Junta", cuenta. Además, la edil indica que se ha añadido una mejor iluminación en la zona y pronto se añadirán unas barandillas que separen la acera de la carretera. "

Cuando Matilde estaba enterrando a su hijo recibió una noticia que "le partió el alma". El conductor que había atropellado a Ángel había sido puesto en libertad condicional cuando ella aún no se había despedido de su hijo. "No me había dado tiempo a enterrarlo y ya estaba en la calle. No me lo podía creer. 10 meses más tarde ahí sigue, haciendo su vida, y nosotros aún sin fecha de juicio", explica indignada.

Matilde y su hija se han visto obligadas a irse del barrio porque el conductor que acabó con la vida de su hijo y hermano era un vecino de la zona. "Yo no salía de mi casa, pero mi hija y los amigos de Ángel lo veían y la tensión que se generaba era inaguantable. Todos saben perfectamente quién es. He tenido que vender mi casa y marcharme con mi niña a otro lugar", añade.

El hombre está haciendo vida normal por la zona desde que fue puesto en libertad condicional y son muchos los vecinos que lo han visto conduciendo, ya que tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga tras entregarse, el fiscal no pidió para él la adopción de medidas cautelares, por lo que quedó en libertad investigado por un presunto delito de homicidio imprudente y, por lo tanto, no se le retiró el carné de conducir. Algo que la familia no comprende en absoluto.

Recogida de firmas

A la espera de que se cierre una fecha de juicio, la familia y amigos de Ángel están recogiendo firmas bajo el lema 'Justicia para Ángel, murió abandonado y atropellado'. Así, se han unido a otras familias que han perdido a seres queridos "en situaciones injustas". Entre ellas, la familia de la de la pequeña Leire, atropellada en Almería o también las familias de casos mediáticos como el de Samuel Luiz o las pequeñas Anna y Olivia, en Tenerife.

Todas piden que las condenas se cumplan íntegras sin reducción. "El conductor de mi hijo sigue en la calle, hasta que no venga el juicio lo único que puedo hacer es recoger firmas para lograr que acabe encerrado. Si yo no tengo a mi hijo, él debe estar en la cárcel y no haciendo vida normal", añade.

Además, Matilde reincide en la importancia de clasificar las condenas respecto a los atropellos mortales. "Ir borracho o drogado al volante no es un accidente. Deben regular el tema de los atropellos. No es igual que alguien atropelle a una persona y se quede socorriéndola que que se de a la fuga. No es igual si vive o no. Y ellos lo meten todo en el mismo saco", explica con resignación.

Están aprovechando los pocos eventos multitudinarios que se celebran en la provincia, como hace unos días en el concierto de El Barrio, o el pasado fin de semana a la entrada del Martín Carpena minutos previos al partido. "Sin hacer ruido, sin montar escándalo. Simplemente explicamos el caso e intentamos llegar a más personas. Ya está", cuenta.

Hasta el momento no han contabilizado cuántas firmas llevan, pero creen que más de 4.000. Con el resto de familias deben alcanzar 500.000 antes de que finalice septiembre para poder presentarlas en el Congreso. Así "tratarán de cambiar la ley" y pedir justicia para Ángel.

