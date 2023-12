Estos son los municipios de Madrid donde es festivo el 7 de diciembre en el puente de la Constitución

El inicio del mes de diciembre es uno de los más esperados por los habitantes de la ciudad de Madrid, ya que, esta fecha es sinónimo de fiestas y celebraciones. A esta época navideña se unen dos festividades, que son el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y la del Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

Estos dos días suelen aprovecharlos muchos españoles y madrileños para hacer puente, ya que ambos días son fiesta nacional. De igual forma, el 7 de diciembre no es lectivo para los colegios e institutos de muchas comunidades.

De igual forma, el puente de diciembre supone una muy buena oportunidad para el turismo. El motivo es que muchos ciudadanos de Madrid y de otras comunidades autónomas de España se acercan a la capital para disfrutar de la decoración navideña.

Por tanto, ante esta situación de dos festivos nacionales tan juntos, muchos ciudadanos de Madrid, se preguntan si el día 7 de diciembre es festivo en el municipio en el que viven o en el que trabajan.

¿En qué municipios de Madrid es festivo el 7 de diciembre?

El puente de diciembre es una de las fechas más esperadas por los habitantes de Madrid y de España, debido a que es una de las festividades que cuenta con más días libres y que es perfecta para irse un par de día de vacaciones antes de que empiece todo el ajetreo de las Navidades.

De esta forma, son muchos los madrileños que aprovechen este puente para hacer una última escapada antes de que lleguen las apretadas agendas de las cenas de Navidad. Sin embargo, aunque, el día 6 y 8 de diciembre sean festivos a nivel nacional, queda un día en medio, el 7 de diciembre.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha establecido este 2023 el día 7 de diciembre como no lectivo, permitiendo a los niños y jóvenes disfrutar de unas pequeñas vacaciones previas a la Navidad, enlazando 5 días seguidos sin clases.

Sin embargo, no tendrán la misma suerte los trabajadores, ya que a excepción de en algunos municipios, la Comunidad no establece como festivo este día. Por lo que si los padres no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos, tendrán que cogerse ese día como vacaciones.

A continuación, te indicamos un listado de cuáles son los municipios de la Comunidad de Madrid que sí tienen habilitado el día 7 de diciembre como día festivo:

Cabanillas de la Sierra.

Horcajuelo de la Sierra.

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Prádena del Rincón.

Venturada.

Villanueva de Perales.

Villavieja de Lozoya.

Por tanto, si eres uno de los afortunados que vive o trabaja en uno de estos municipios que sí que tienen festivo

Cierres de la estación de Metro de Sol y Cercanías en el puente de diciembre

La estación de Sol de Metro de Madrid y de la red de Renfe Cercanías estará cerrada desde hoy, día 5, hasta el sábado, día 9, desde las 18 hasta las 21 horas, debido a la previsible afluencia de madrileños en la zona centro de la capital durante estos días.

De este modo, en este intervalo de tiempo los trenes no efectuarán parada ni en el caso del Metro -Líneas 1,2 y 3- ni en el de Cercanías -Líneas c-3,C-3a y C-4-, según han informado desde ambas compañías.

En este marco, además, desde las 17:40 horas no se podrá acceder a la estación de Sol de Metro ni de Cercanías. Esta medida se ha decidido aplicar "en cumplimiento de las medidas gubernamentales adoptadas relativas al transporte y la movilidad" ante la afluencia de personas en el centro de la capital durante estas fechas.

Asimismo, esta situación también va a afectar a la estación de Metro de Gran Vía. El motivo es que ha habido mucha gente que se preguntaba si el acceso a Gran Vía también está cerrado a partir de hoy. Por lo que la cuenta de X de Cercanías Madrid ha respondido que "la estación permanecerá cerrada en ambos accesos Sol y Gran Vía desde las 18:00 horas a las 21:00 horas".

