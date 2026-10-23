El hospital ha detectado cinco casos en los últimos días y advierte que los delincuentes contactan especialmente con personas mayores.

El Gregorio Marañón alerta de una estafa que suplanta a sanitarios para pedir dinero por supuestas emergencias médicas

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Gregorio Marañón ha detectado cinco casos recientes de una estafa telefónica que suplanta a sanitarios para exigir dinero por falsas urgencias médicas de familiares. Los estafadores llaman principalmente a personas mayores y generan situaciones de alto estrés emocional para evitar que las víctimas verifiquen la información antes de pagar. El centro recuerda que es un hospital público y que nunca solicita dinero, pagos ni datos bancarios por la asistencia sanitaria bajo ninguna circunstancia. Se aconseja mantener la calma, no facilitar datos, intentar contactar directamente con el familiar o el hospital por vías oficiales y denunciar el fraude a la Policía.

El Hospital Gregorio Marañón ha alertado de una estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por profesionales sanitarios para comunicar a familiares, especialmente personas mayores, una supuesta emergencia médica de un ser querido y solicitarles dinero para sufragar una operación o un implante.

El centro ha detectado cinco casos en los últimos días, en una reactivación de este engaño que ya se identificó hace seis meses. Según ha informado el hospital, los estafadores llaman a sus víctimas y les aseguran que un familiar se encuentra ingresado en una situación de urgencia.

Para aumentar la angustia y conseguir que actúen de inmediato, en ocasiones utilizan sonidos, como una voz llorando, y solicitan una cantidad de dinero para afrontar supuestos gastos sanitarios.

La jefa del Servicio de Atención al Paciente, Eva García-Risco, ha explicado que los delincuentes buscan generar "una situación de estrés que impida a las víctimas comprobar la veracidad de la información antes de realizar el pago".

En varios de los casos detectados, las personas afectadas, alarmadas por las llamadas, han acudido al Servicio de Urgencias del Gregorio Marañón. El personal sanitario, que ya estaba instruido para responder ante este tipo de situaciones, las ha atendido, tranquilizado y confirmado que sus familiares no se encontraban en la situación que les habían descrito.

Cómo actúa el hospital

Ante la reaparición de este engaño, María Dolores Ferreiro, enfermera del Servicio de Atención al Paciente, ha recordado el procedimiento que sigue el centro cuando se produce una emergencia médica real.

En estos casos, los profesionales se identifican con su nombre completo, su categoría profesional y el servicio al que pertenecen. Además, el hospital ha señalado que una situación crítica no se comunica exclusivamente por teléfono, sino que se indica al familiar que acuda al centro, preferiblemente acompañado, para recibir información sobre el estado del paciente.

El Gregorio Marañón ha insistido asimismo en que, como hospital público, nunca solicita dinero, datos bancarios ni pagos por la asistencia sanitaria.

Recomendaciones

El centro recomienda mantener la calma ante cualquier llamada sospechosa y no facilitar datos personales o bancarios ni realizar pagos vinculados a una supuesta emergencia sanitaria.

También aconseja desconfiar especialmente de las llamadas desde números ocultos, comprobar a través de los canales oficiales del hospital si el contacto procede realmente del centro y tratar de localizar directamente al familiar afectado o a su entorno más cercano para verificar la información.

Si no es posible contactar con el supuesto paciente, el hospital recomienda llamar directamente al centro sanitario por sus vías oficiales. Asimismo, insta a colgar ante cualquier petición de dinero y a comunicar los intentos de estafa a la Policía para contribuir a evitar que otras personas sean víctimas de este engaño.