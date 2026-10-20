La proeza de Jordi a sus 42 años: primer español en ser elegido presidente de la Sociedad Internacional de Demencias

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LO ESENCIAL Las claves El neurólogo Jordi Matias-Guiu Antem, del Hospital Clínico San Carlos, ha sido elegido presidente electo de la Sociedad Internacional de Demencias Frontotemporales. Con 42 años, se convierte en el primer español en formar parte de la junta directiva de esta destacada institución científica internacional. El nombramiento reconoce el programa de diagnóstico, tratamiento e investigación en demencias del Hospital Clínico San Carlos, centro de referencia nacional. Matias-Guiu asumirá su cargo en la junta directiva en enero de 2027 y liderará la actividad científica de la sociedad durante un periodo de cuatro años.

El neurólogo Jordi Matias-Guiu Antem, especialista del Hospital público Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, ha sido elegido a sus 42 años presidente electo del comité científico de la Sociedad Internacional de Demencias Frontotemporales (International Society for Frontotemporal Dementias (ISFTD), dedicada a la degeneración lobar frontotemporal y trastornos relacionados, considerada actualmente la segunda causa más frecuente de demencia neurodegenerativa.

Con este nombramiento se convierte en el primer español en formar parte de la junta directiva de esta sociedad científica, el principal referente internacional en el ámbito de la investigación de las demencias frontotemporales, que también organiza el International Conference on Frontotemporal Dementias.

Esta designación “supone un reconocimiento al programa de diagnóstico y tratamiento que desarrollamos en el Hospital Clínico San Carlos en este campo, del que somos centro de referencia nacional en trastornos cognitivos minoritarios, entre los que se encuentran las demencias frontotemporales, en donde hemos desarrollado estudios y tratamientos novedosos como la neuromodulación cerebral no invasiva mediante estimulación magnética transcraneal, y se han desarrollado y validado instrumentos de diagnóstico”, ha contado el neurólogo Jordi Matias-Guiu Antem.

“Y supone, además, –prosigue Matías-Guiu- la posibilidad de liderar la actividad científica de la sociedad a nivel internacional durante los próximos años”, añade el neurólogo del hospital público Clínico San Carlos.

Reconocimiento internacional

El primer congreso internacional sobre demencias frontotemporales se celebró en 1986 en Suecia para dar visibilidad a la demencia frontotemporal como forma de demencia no Alzheimer, entonces recién reconocida. Y desde 2006 se celebra bienalmente, alternando como sedes ciudades de Europa y Norteamérica.

En la última edición del congreso internacional sobre demencias frontotemporales, celebrado recientemente en Filadelfia, Estados Unidos –único congreso internacional dedicado íntegramente a este tipo de demencias y trastornos relacionados- ha resultado premiada la neuropsicóloga del hospital público Clínico San Carlos, Lucía Fernández Romero, por una investigación conjunta entre la unidad de Neurología Cognitiva de este hospital público madrileño y el Brain & Mind Centre, de la Universidad de Sydney, Australia.

El trabajo titulado: Medidas de tiempo de habla en afasia progresiva primaria: una investigación española y australiana ("Cross-linguistic Speech Timing measures in Primary Progressive Aphasia: an Australian and Spanish Investigation") firmado por Fernández Romero, como primera autora, supone un reconocimiento a los estudios realizados en conjunto entre el hospital público Clínico San Carlos y la Universidad de Sydney con el fin de conocer las diferencias transculturales y translingüísticas en la demencia frontotemporal. Fernández Romero se encuentra actualmente como investigadora postdoctoral en la Universidad de Texas, Estados Unidos, profundizando en el estudio de la terapia del lenguaje para pacientes con afasia progresiva primaria, uno de los subtipos de demencia frontotemporal.

Liderará el programa

Matias-Guiu Antem fue elegido presidente electo del comité científico de la citada sociedad en unas elecciones en las que se han incorporado otros cuatro miembros, renovando el 50% de su junta directiva. Al ser miembro electo, pasará a formar parte de la nueva junta a partir de enero de 2027 por un período de cuatro años, donde liderará la confección del programa científico de la International Conference con Frontotemporal Dementias, el congreso de referencia mundial en este campo, a partir de 2028.

Es coordinador de la Unidad de Neurología Cognitiva del Hospital Clínico San Carlos -acreditada como centro de referencia del Sistema Nacional de Salud-, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense con premio extraordinario de Doctorado y profesor asociado en Ciencias de la Salud en la misma universidad. También ha sido profesor visitante de la IUSS Scuola Universitaria Superiore de Pavía, Italia.

Premio de la Real Academia Nacional de Medicina, Matías-Guiu Antem es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Estudio de Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders de la World Federation of Neurology desde 2025 y ha sido nombrado Distinguished Faculty Member del Center for Cognitive Neuroscience and Aging de la Universidad de Miami, Estados Unidos.

En el ámbito investigador es autor de 250 artículos científicos en revistas JCR (154 como primer, último autor o autor de correspondencia), con un factor de impacto acumulado de >1000 e índice H de 48 y es editor asociado de la revista Neurología -publicación oficial de la Sociedad Española de Neurología- y de la revista Journal of Neuropsychology -publicación oficial de la British Psychological Society-.