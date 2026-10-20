Servicios sanitarios de emergencias atienden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid. Efe

La Policía investiga la muerte de una mujer tras recibir cinco puñaladas en un portal en el distrito de Carabanchel

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 52 años en el distrito madrileño de Carabanchel tras ser apuñalada. La víctima sufrió cinco heridas por arma blanca en el tórax y el abdomen en el portal de su urbanización en la calle Ontanilla. Sanitarios de Samur-PC y Summa 112 revirtieron una parada cardiorrespiratoria, pero la mujer falleció tras ser trasladada al Hospital 12 de Octubre. El Grupo de Homicidios se encarga de la investigación y mantiene abiertas todas las hipótesis, mientras busca el arma del crimen.

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 52 años tras recibir cinco puñaladas en el portal de la urbanización en la que residía en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según informa Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la agresión ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde en la calle Ontanilla.

Como consecuencia de las múltiples heridas, principalmente en tórax y abdomen, la víctima, de origen guatemalteco, entró en parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida por sanitarios de Samur Protección Civil y Summa 112. Posteriormente, fue trasladada en estado crítico al hospital 12 de Octubre, donde falleció poco después.

Agentes del grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se han desplazado al lugar para investigar este crimen.

De momento, no ha sido localizada el arma con la que ha sido agredida la víctima y están abiertas todas las hipótesis sobre las causas.