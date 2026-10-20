Detienen en Madrid a un profesor de instituto por agredir sexualmente a nueve menores: tenía grabaciones de los hechos

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LO ESENCIAL Las claves Un profesor de ESO de 37 años ha sido detenido en Madrid por agredir sexualmente a al menos nueve menores de entre 12 y 16 años. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional imputado por delitos de agresión sexual, prostitución, pornografía infantil y 'child grooming'. La investigación de la UFAM comenzó tras los comentarios de varios alumnos a otros profesores y la Policía no descarta que aparezcan más víctimas. En el registro de su domicilio se incautaron multitud de dispositivos electrónicos en los que guardaba grabaciones de las agresiones.

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de un centro de Madrid como presunto autor de un delito de agresión sexual contra nueve menores.

Los jóvenes tenían edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Además, tenía grabaciones de algunas de sus agresiones. En concreto, ha ingresado en prisión provisional por seis delitos de agresión sexual, además de pornografía y prostitución infantil, así como child grooming, delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual.

El detenido es un docente de unos 37 años que ya no trabaja en el centro educativo y sobre el que la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid abrió una investigación al conocer las conductas a través de comentarios de alumnos a sus actuales profesores.

Los agentes han localizado ya al menos a nueve víctimas a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se han identificado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, como publica Europa Press.

La Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron "multitud de dispositivos" como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

Por todas estas sospechas, el profesor fue detenido el pasado 13 de octubre y ha ingresado en prisión provisional acusado de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años y otros tres de agresión sexual a menor de 16 años con diferentes víctimas; prostitución y pornografía infantil y child grooming.