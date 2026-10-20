Ayuso tendría que contratar 13.600 docentes y hacer 328 nuevos colegios para cumplir con los profesores en huelga

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de la Comunidad de Madrid califica de "irrealizable" la reducción de ratios solicitada en la huelga educativa, afirmando que requeriría contratar 13.600 docentes y construir 328 centros. Isabel Díaz Ayuso advierte que atender las peticiones sindicales supondría la pérdida de 280.000 plazas escolares y un aumento del 15% en la plantilla actual del profesorado. Los sindicatos convocantes exigen reducir las horas lectivas a 17 periodos en Secundaria/FP y 22 en Primaria, además de una subida salarial de 600 euros mensuales. Las jornadas de protesta han provocado afecciones al tráfico en la capital, bloqueos de vías con pupitres escolares y altercados a las salidas de actos institucionales.

La Comunidad de Madrid tendría que construir 328 colegios e institutos y contratar a más de 13.600 docentes para cumplir con las principales reivindicaciones de los sindicatos que han convocado la huelga educativa en la región.

Así lo ha asegurado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que considera "irrealizable" la reducción de ratios que reclama el profesorado y advierte de que las medidas supondrían perder 280.000 plazas escolares y aumentar la plantilla docente actual en más de un 15%.

La presidenta madrileña también ha denunciado los ataques de los manifestantes durante las movilizaciones de la huelga, que, según ha afirmado, han colapsado las calles de la capital "de manera muy violenta".

Las cifras difundidas por el Gobierno regional responden a las exigencias de los sindicatos para reducir el número de alumnos por aula y la carga lectiva del profesorado.

En concreto, las organizaciones convocantes reclaman limitar el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, además de reducir las ratios en las distintas etapas educativas.

La huelga educativa ha reunido a docentes de todos los niveles de la enseñanza pública, excepto el universitario, aunque también se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Las movilizaciones buscan denunciar la "falta de diálogo" del Ejecutivo de Ayuso y lo que los convocantes consideran un "maltrato institucional" al colectivo.

Reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones figuran, además de la reducción de las horas lectivas y del número de alumnos por clase, el refuerzo del personal de orientación y de atención a la diversidad, medidas contra la segregación escolar, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo.

Los sindicatos también reclaman una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial.

La jornada de protestas dejó este lunes cortes de tráfico en la capital. Un grupo de manifestantes, vestidos con camisetas verdes en defensa de la Educación Pública y prendas amarillas vinculadas a las reivindicaciones de las escuelas infantiles, bloqueó la circulación en la zona de Moratalaz durante la hora punta de la mañana.

Los congregados pusieron una fila de pupitres escolares frente a una gran pancarta en defensa de la educación pública, lo que obligó a detener el tráfico en ese punto.

Horas más tarde, unas 1000 personas han impedido la salida de Isabel Díaz Ayuso de un evento institucional al que asistía. La Policía intervino y cerró los accesos al palacio para garantizar la seguridad de Ayuso con cargas hacia los manifestantes.

La huelga está impulsada por CCOO, CGT y UGT, junto a plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. CSIF también ha convocado paros y ha organizado actos de protesta paralelos.