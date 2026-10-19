La policía carga contra un grupo de profesores en la huelga de la educación. EFE

La Policía carga contra los 1.000 manifestantes de la huelga de educación que impedían a Ayuso abandonar un acto

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional realiza cargas contra unos 1.000 manifestantes de la huelga de educación que impedían la salida de Isabel Díaz Ayuso del Palacio de Santoña. Los docentes se concentraron primero ante la Consejería de Educación, cortando la calle Alcalá, para exigir más recursos y mejoras en las condiciones de la enseñanza pública. La consejera Mercedes Zarzalejo cancela su visita a un instituto en Vallecas por motivos de seguridad ante las protestas de unas 300 personas en la zona.

Unas 1.000 personas que se manifestaban por la educación pública han impedido la salida de Isabel Díaz Ayuso del foro sobre longevidad.

La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al palacio para garantizar la seguridad de Ayuso con cargas hacia los manifestantes.

La manifestación de los profesores madrileños ha comenzado frente a la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ahí han reclamado a la consejera una educación de calidad y que se siente a negociar.

Luego, los manifestantes se han desplazado hasta el Palacio de Santoña, donde se encontraba la presidenta regional, en un acto institucional.

En la calle, los manifestantes han pedido "más recursos y menos discursos" y también se han referido al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid, que han reclamado que sea para la clase de "tercero B".

Los educadores en huelga, a los que también se han unido otros colectivos, han exigido, junto con fuertes pitidos y caceroladas, "más pupitres y menos fondos buitres".

La Policía Nacional se ha desplegado junto a la puerta del edificio, en el que estaba la presidenta regional, que ya ha abandonado el edificio, mientras fuera, cientos de personas se manifiestan para reclamar una mejora de las condiciones de la educación pública al grito de "somos docentes, no delincuentes".

En la mañana de este lunes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha cancelado una visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Palacios, en Vallecas, ante la concentración de manifestantes que protestaban contra la situación de la educación pública.

Según han explicado fuentes del Gobierno regional, la visita se ha suspendido por motivos de seguridad, siguiendo la recomendación policial y con el objetivo de evitar "problemas de orden público".

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que unas 300 personas se habían congregado desde primera hora de la mañana en los alrededores del centro con pancartas alusivas a la huelga. Según su versión, los manifestantes estaban "impidiendo el normal paso de vehículos a las instalaciones e incluso utilizando bengalas".

Horas después, los profesores cortaron la calle Alcalá a la altura de la Consejería de Educación de Madrid en este cuarto día de huelga.

Los profesores estaban autorizados para concentrarse en frente de la sede pero han cortado la calle sobre las 12:00 del mediodía.