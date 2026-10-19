El patrimonio de Ortega Smith tras su expulsión de Vox: 12 inmuebles, un vehículo clásico y un crédito de 130.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Javier Ortega Smith mantiene sus actas como diputado nacional y concejal en el Ayuntamiento de Madrid tras ser apartado de la portavocía de Vox. El patrimonio inmobiliario del político incluye 12 bienes distribuidos entre Asturias, Madrid, Soto del Real y Toledo, destacando una propiedad en Toledo valorada en casi 800.000 euros. Declara 91.370 euros en cuentas bancarias, un saldo pendiente de crédito hipotecario superior a los 130.000 euros y el pago de más de 169.000 euros en IRPF. Entre sus bienes registrados figuran dos vehículos: un coche modelo Mitsubishi Outlander de 2021 y un Opel Rekord Olympia clásico fabricado en 1965.

Javier Ortega Smith ya está fuera de foco, pero sigue en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, su patrimonio es público. En él se pueden contar sus 12 inmuebles, los impuestos que paga o las cuentas del banco que tiene.

Pese a haber sido apartado de las siglas de Vox y de la portavocía, Ortega Smith ha decidido mantener su acta como diputado nacional en el Congreso y su cargo como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Esto hace que los datos fiscales de Ortega Smith sean públicos y aún estén presentes en la web del Ayuntamiento de Madrid.

Si nos vamos al apartado de transparencia y nos vamos a los concejales del Ayuntamiento, podemos observar de forma pública toda la información acerca de Ortega Smith, incluido su patrimonio y declaración de la renta del año 2023.

Según el portal, el político declara 12 bienes de patrimonio inmobiliario, la mayoría, en el municipio de Castropol, Asturias. Su participación en estos ocho inmuebles varía entre el 8% y el 50%. El resto de su patrimonio inmobiliario se encuentra en Madrid, Soto del Real y Toledo.

Su única propiedad con una participación del 100% está en Madrid, la fecha de adquisición data de 2011 y tiene un valor catastral de 214.605,14 euros. Su propiedad con más valor catastral es la de Toledo, con una cantidad que asciende hasta rozar los 800.000 euros.

En cuanto a su situación financiera, el antiguo dirigente de Vox declaró un total de 91.370 euros en varias cuentas bancarias procedentes de ING y el Banco Santander.

El exmiembro de Vox tiene declarados dos vehículos: un Mitsubishi Outlander adquirido en 2021 y un Opel Rekord Olympia adquirido en 1965, todo un clásico que demuestra su pasión por las reliquias del motor.

En el apartado de deudas, se observa que Ortega Smith tiene un crédito hipotecario de más de 130.000 euros. Otro de los apartados abiertos al público es su información tributaria. El político pagó un total de 169.280,64 euros de Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En su información tributaria también computan dos deducciones de 289 y 163 euros por donativos y otras aportaciones.

Según el Ayuntamiento, Ortega Smith recibió un salario bruto anual desde el organismo público de 15.609,48 euros, por parte del ejercicio de 2025.

Nacido en Madrid en 1968, Ortega Smith fue militar antes de dedicarse al Derecho y a la política. Se licenció en la Universidad de Alcalá y es diplomado por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE).

Luego, tras pasar por el grupo político Foro, liderado por Eduardo Punset, se unió al entorno de Santiago Abascal en 2012 y fue uno de los fundadores de Vox en 2013, donde ocupó la secretaría general entre 2016 y 2022 y la vicepresidencia hasta el año 2024.