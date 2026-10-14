El refugio de David Broncano a tan solo una hora de Madrid: un entorno lleno de historia y espacios para la desconexión

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LO ESENCIAL Las claves David Broncano y Silvia Alonso han adquirido una vivienda de 500 metros cuadrados en la urbanización Calas de Guisando, en Cebreros (Ávila). La pareja amplió su privacidad adquiriendo también el terreno colindante, sumando un total de 4.500 metros cuadrados en el entorno del Pantano de San Juan. El municipio abulense destaca por su tradición vitivinícola, su cercanía a Madrid y su valor histórico al ser la localidad natal de Adolfo Suárez.

David Broncano y su pareja, Silvia Alonso, han encontrado su paraíso particular lejos del ruido y las aglomeraciones de Gran Vía para tener una vida marcada por el descanso y la naturaleza al margen de su trabajo.

En búsqueda de un aire más puro, la pareja ha apostado por Cebreros, un municipio en la provincia de Ávila lleno de historia y a tan solo una hora de la capital.

Cebreros, situado en el corazón del Valle del Alberche, en la Sierra de Gredos, ofrece a la pareja el equilibrio perfecto entre la privacidad y la vida rural.

Su nueva vivienda en la urbanización Calas de Guisando cuenta con 500 metros cuadrados integrados en el entorno del Pantano de San Juan, un espacio perfecto para desconectar de su vida profesional.

El embalse es uno de los grandes reclamos naturales de la comarca, ya que sus aguas y sus zonas repletas de pinares que lo rodean convierten al territorio en un destino habitual durante el verano.

Sus zonas más conocidas son la playa de Virgen de la Nueva, que cuenta con bandera azul, y la zona de El Muro, que cuenta con un club náutico.

El entorno es perfecto para practicar deportes acuáticos, disfrutar de sus terrazas o simplemente buscar un lugar tranquilo desde el que contemplar el paisaje y la naturaleza.

Para garantizar su descanso y privacidad, la pareja también ha adquirido el terreno colindante, disfrutando de hasta 4.500 metros cuadrados en los que disfrutar de la naturaleza y relajarse.

Cebreros, de apenas 3.000 habitantes, cuenta con una tradición vitivinícola profundamente arraigada. Los viñedos de la zona forman parte de la denominación de origen Vinos de Madrid, convirtiendo el vino en otro de los grandes atractivos gastronómicos y culturales de la zona.

El pueblo tiene un gran trasfondo histórico. Es el pueblo natal de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la Transición española. En su honor, el municipio cuenta con el Museo Adolfo Suárez y la Transición, que recorre aquellos años decisivos para la democracia en España.

El museo convive con la iglesia de Santiago, un monumento del siglo XVI recientemente reconstruido en el centro del pueblo.

Su cercanía a Madrid es uno de sus principales atractivos. El municipio se encuentra a poco más de una hora de la capital por la M-501, la conocida carretera de Los Pantanos.

Cebreros se ha convertido en el lugar preferido por el presentador y la actriz para desconectar de su día a día y conectar con aquello que de verdad importa, algo con lo que cualquiera puede sentirse identificado.