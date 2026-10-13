El refugio de Roberto Brasero a 30 minutos de Madrid: una casa con jardín a las puertas de unos parajes perfectos para andar

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero, el reconocido meteorólogo de Atresmedia, reside en Torrelodones, un exclusivo municipio de la Comunidad de Madrid. La localidad se sitúa a unos 20 minutos de la capital, a las puertas de la Sierra de Guadarrama y destaca por su elevada renta per cápita. El entorno destaca por su microclima de veranos suaves, aire limpio, viviendas unifamiliares con jardín y excelentes conexiones por la A-6 y Cercanías. Con más de 30 años de trayectoria periodística, Brasero compagina su labor televisiva en la información meteorológica con la publicación de libros sobre el clima.

Roberto Brasero se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de la televisión moderna. A sus 55 años, lleva ya mucho tiempo diciéndonos si va a llover o si va a hacer calor. Lo que no mucha gente sabe es dónde se refugia él cuando está fuera del plató.

El meteorólogo más famoso de la televisión española ha elegido un sitio estratégico para vivir: lejos del ruido de la ciudad y a un paso de la naturaleza más pura. Un equilibrio perfecto entre la cercanía a la televisión y la relajación de la montaña.

Torrelodones es el lugar elegido por Brasero para descansar, uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid a tan sólo 20 minutos de la capital. La localidad es la puerta de entrada a la Sierra de Guadarrama, lo que lo convierte en el sitio perfecto de los que quieran huir de las grandes aglomeraciones y el asfalto.

Torrelodones, eso sí, no es apta para todos los bolsillos. La localidad figura constantemente en las listas de los municipios con la renta per cápita más alta de España.

Su posición geográfica le permite tener un microclima privilegiado, con un verano mucho más suave que el de la capital. Si alguien sabe de temperaturas, es él, al fin y al cabo.

En Torrelodones abundan las viviendas unifamiliares rodeadas de jardines, nada que ver con los bloques de pisos que abundan en las ciudades, rodeadas de senderos que embarcan a la Sierra de Guadarrama.

El principal atractivo del municipio es el Palacio del Canto del Pico, una joya arquitectónica situada en el punto más alto de la localidad, desde donde se puede ver todo el skyline de la capital de España.

La Autovía del Noroeste, o A-6, permite conectar al municipio con la capital, haciendo que Brasero apenas tarde algo menos de media hora en llegar al plató de televisión, siempre que el tráfico lo permita. Cuenta además con una conexión directa por Cercanías con Chamartín o Atocha.

Para alguien aficionado a observar los cielos, este es el entorno perfecto, gracias a su aire completamente libre de contaminación, perfecto para divisar nuestra atmósfera durante el día y la noche.

La zona cuenta además con una oferta gastronómica de primer nivel y servicios que nada tienen que envidiar a los de la capital.

Más de 30 años de carrera

Roberto Brasero aterrizó en 'Atresmedia' en el año 1991, donde comenzó a trabajar para los informativos para dar paso después a los deportes. Dos años después, el periodista entró en Radio Televisión Madrid, para volver en 2005 al grupo audiovisual, donde lleva dando la información meteorológica hasta la actualidad.

Sus años en 'Atresmedia' lo han convertido en una de las figuras más famosas y queridas de la televisión. En estos últimos años, ha escrito además varios libros: 'Pequeña historia del clima', 'La influencia silenciosa' y 'Eclipses'.