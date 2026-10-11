Emma, feliz por vivir sin un hombre: "Puedo comprarme todas las pijadas que quiera sin que alguien me critique"

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LO ESENCIAL Las claves La influencer Emma Geikie comparte en TikTok las ventajas de vivir sola tras divorciarse después de tres años de matrimonio y ocho de relación. Entre los beneficios que destaca se encuentran encontrar la casa ordenada, cenar lo que quiera, comprar sin críticas y procrastinar libremente. El vídeo supera los 300.000 'me gusta', aunque muchos usuarios señalan en comentarios que el problema era la falta de afinidad con su expareja y no la convivencia en sí.

La influencer Emma Geikie ha compartido en su cuenta de TikTok su experiencia viviendo sola tras pasar años viviendo con su pareja. Con casi 2 millones de seguidores, la joven consiguió su fama gracias a ser profesora de inglés en sus inicios. Ahora, tras sufrir una ruptura con su pareja tres años después de su boda, compara cómo es su vida ahora que vive sola con la convivencia con un hombre.

"¿Sabéis de qué me he dado cuenta estos meses viviendo sola? Y con vivir sola me refiero a vivir sin un hombre", comienza relatando. La influencer ha enfocado su discurso en las 'ventajas' que le suponen no estar conviviendo con su pareja, poniendo como uno de los ejemplos llegar a casa y que la casa esté "tal y como la dejé".

Sobre la comida, Geikie ha asegurado poder pedirse "la cena que quiera" todas las noches, ahorrándose así problemas típicos de la convivencia entre parejas de decidir qué comer o qué cocinar.

"Puedo comprarme todas las pijadas que quiera sin que alguien critique el precio y puedo procrastinar en pelotas donde quiera en mi casa sin que alguien me mire con esos ojos de 'juzgación' de que soy una vaga", ha terminado asegurando la joven.

Pese a que el vídeo cuenta con más de 300.000 'me gusta', muchas personas en los comentarios del mismo han compartido opiniones contrarias a la de la 'influencer'. Algunas usuarias aseguran que todo lo relatado por la joven se puede hacer teniendo pareja, mientras que otras critican su relación pasada.

"Cielo, a lo mejor el problema no era la convivencia, sino una persona que no cuadraba con tu forma de vivir", comentado un usuario. Otros comentarios son más duros con la situación: "Qué infierno tener como predilecto ese perfil de hombre que no te deja hacer eso y que tengas que vivir sola para adaptarte a ti misma. Es triste".

Su ruptura tras tres años casada

Hace unos meses, Geikie anunciaba en sus redes sociales que su pareja y ella habían decidido poner fin a ocho años de relación, tres de ellos casados. "Han sido ocho años preciosos en los que nos hemos querido un montón", explicó la joven de 28 años, emplazando a su audiencia a vivir las bondades de comprometerse en pareja.

"El amor es maravilloso y me ha enseñado mil cosas, así que nunca tengáis miedo de amar y de exponeros a algo tan increíble", agregó. La influencer, cuya faceta como profesora de inglés marcó la tónica de muchos de sus clips más virales en TikTok durante años, se caracteriza por el sentido de la estética en sus publicaciones y su contenido de 'lifestyle'.