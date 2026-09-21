Nico de Blas, joven de la Generación Z: “Me han echado a los 45 minutos del primer día de un nuevo trabajo”

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Nico de Blas fue despedido 45 minutos después de empezar su primer día en un nuevo trabajo en un hospital. Fue contratado para sustituir a un empleado de baja, pero este recibió el alta el día anterior sin avisar al hospital. Tras completar todos los pasos de incorporación, De Blas fue informado de que debía marcharse sin llegar a trabajar. La situación fue tan inesperada que el propio Nico la relató con humor en un vídeo en redes sociales.

Nico de Blas no olvidará fácilmente su primer día en un nuevo trabajo. El actor, que también trabaja como técnico de laboratorio, fue contratado para sustituir a una persona que se encontraba de baja, pero apenas 45 minutos después de llegar al hospital tuvo que volver a casa. El motivo: el trabajador al que iba a reemplazar había recibido el alta el día anterior.

De Blas cuenta lo ocurrido en un vídeo publicado en TikTok, donde explica cómo fue pasando por cada uno de los pasos habituales antes de incorporarse a su puesto. “Me han echado a los 45 minutos del primer día de un nuevo trabajo”, comienza relatando.

Según explica, había sido llamado por un hospital para cubrir temporalmente la ausencia de un trabajador que estaba de baja. A primera hora de la mañana acudió al centro y se reunió con la responsable de Recursos Humanos para firmar el contrato. Después, le presentaron al jefe de servicio y a la coordinadora.

El proceso de incorporación continuó con la entrega de su identificación y el uniforme de trabajo. Todo parecía listo para que comenzara su jornada. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar en el laboratorio, recibió una indicación inesperada: tenía que marcharse.

“Me dan la identificación, me dan el uniforme y, antes de entrar al laboratorio, para mi casa”, cuenta en el vídeo.

Dado de alta

La explicación llegó después. La persona a la que De Blas iba a sustituir había recibido el alta el día anterior por la tarde, pero, según cuenta el técnico, el hospital no había sido informado de que debía reincorporarse.

“Al parecer, la persona a la que iba a sustituir estaba ahí, le habían dado el alta por la tarde y no sabía cómo avisar”, explica De Blas.

La situación obligó a la coordinadora a ponerse en contacto con Recursos Humanos. “La coordinadora llamó a Recursos Humanos y dijo que si todavía no había procesado mis archivos, que los destruyera”, relata.

Así terminó su primer día en el puesto antes incluso de haber llegado a trabajar en el laboratorio. Después de todo el proceso de incorporación, De Blas tuvo que abandonar el hospital y regresar a casa.

“Fantástico paseo por Madrid a las 8 de la mañana”, bromea sobre lo ocurrido. El técnico termina su relato tirando de humor ante una situación que, según cuenta, le pilló completamente por sorpresa: “Mira que hay gente con mala suerte y luego están los Campos, pero es que yo, tela”.

El vídeo acumula así una nueva historia sobre las situaciones inesperadas que pueden surgir al comenzar un trabajo, en este caso antes de que el trabajador haya llegado siquiera a completar su primera jornada.