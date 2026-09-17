Javi dejó su trabajo de 23 años para hacerse autónomo: “Gano 1.500 euros en un día. A jefes sólo llegan los pelotas”

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Las claves Generado con IA Javi dejó su trabajo tras 23 años como empleado y ahora lleva tres años siendo autónomo, dedicándose al sector audiovisual como filmmaker. Afirma que la principal mejora en su vida ha sido la independencia laboral y no tener que lidiar con jefes o compañeros poco productivos. Javi asegura que puede ganar hasta 1.500 euros en un día haciendo vídeos para empresas y comparte consejos en TikTok para otros filmmakers. Recomienda no bajar los precios de los servicios y elegir bien a los clientes, diferenciando entre pequeños negocios y grandes empresas.

Hay dos Españas, para todo, pero también para trabajar. Están los que prefieren ser asalariados, depender de un tercero y tener jefes. Y luego están los que sueñan con emprender, con crear su empresa y con dar trabajo. Es el caso de Javi.

Él, en un vídeo de TikTok, cuenta que después de llevar 23 años trabajando como empleado, decidió dejarlo. Se cansó. Y lleva tres años siendo autónomo, llevando su propio negocio. Por eso, ha decidido hablar de su experiencia.

“Quiero contarte las diferencias que yo he notado en beneficio de mi salud. La más importante es no ir al trabajo y tener que aguantar a un jefe, un encargado o tener que aguantar a compañeros que están siempre de baja, que son unos gandules y están todo el día en el cuarto de baño sin hacer nada”, empieza en su vídeo.

Javi, en cambio, reconoce que él era distinto. “Yo era del 10% de trabajadores de la empresa que lo daba todo, que pensaba que algún día lo iban a coger y lo iban a poner de encargado o lo iban a poner de jefe”, reconoce.

Pero no, no pasó eso. ¿Por qué? Lo explica en su vídeo: “Cuando tú eres una persona —y eso grábatelo a fuego— productiva, que haces un por dos o un por tres más que el resto de trabajadores, en ese caso, tu jefe no te va a quitar de ahí jamás”.

Los motivos los tiene claros: “Si te quita de ahí es pegarse un tiro en el pie, no tiene sentido que te quite de ahí, eres el más productivo. ¿Por qué te va a quitar y te va a poner de encargado? De jefes sólo están los que trabajan poco, los que son unos mamones que se preocupan por la empresa o los que son unos pelotas”, sentencia.

Ganarse la vida

Javi ahora trabaja de filmmaker y es capaz de ganar "1.500 euros en un día" con un cliente —un cliente con el que, por cierto, ha trabajado ya cuatro veces—. Su cliente quería un vídeo para Youtube y 15 vídeos para publicidad.

Le costó cinco horas de grabación y 12 horas de trabajo porque “el cliente necesitaba los vídeos lo más rápido posible”. Ahora, además de tener su empresa y grabar para los clientes que demandan sus servicios, también ayuda a otros filmmakers a que se puedan ganar la vida por sí mismos.

De hecho, en su cuenta de TikTok explica trucos que a él le han servido para ganarse la vida siendo filmmaker. Por ejemplo, saber a quién vendes tus servicios. No es lo mismo que sea una peluquería de barrio que a una empresa. Y recomienda no tirar los precios porque hay mucha gente que puede pagar bien sus servicios.