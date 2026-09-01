Herido grave un joven de 20 años tras ser apuñalado en el distrito de San Blas

Servicios de Emergencia en el lugar de los hechos. Emergencias Madrid X

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 20 años resultó herido grave tras ser apuñalado en la calle La Pañería, en San Blas, Madrid. El Samur-PC atendió al joven con dos heridas de arma blanca y sospecha de lesión en el bazo antes de trasladarlo al hospital. Dos mujeres jóvenes también fueron atendidas por contusiones leves en el mismo incidente, sin necesidad de traslado hospitalario. La Policía Nacional detuvo en la Estación Sur de Méndez Álvaro a una mujer con diez bolsas de drogas que pretendía llevar en autobús a Roma.

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad este lunes por una agresión con arma blanca en el distrito madrileño de San Blas, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.30 horas, en la calle La Pañería. El Samur-PC ha atendido al varón que presentaba dos heridas por arma blanca en el costado y en el antebrazo.

Tras realizar pruebas de imagen con ecografía, los sanitarios han sospechado una posible lesión del bazo.

Posteriormente, el joven ha sido estabilizado y trasladado en estado grave a un hospital de Madrid. Además, el Samur-PC ha atendido a dos mujeres jóvenes, con contusiones de carácter leve, que no han requerido traslado hospitalario.

Tal y como ha precisado Emergencias Madrid, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid realizan las diligencias.

Una detenida por droga

Por otro lado, se ha conocido este martes que la Policía Nacional ha detenido en la Estación Sur de Méndez Álvaro de Madrid a una mujer como presunto autora de un delito contra la salud pública después de localizar en su equipaje hasta diez bolsas con distintas sustancias estupefacientes que además pretendía trasladar en autobús hasta Roma.

Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas del pasado 24 de agosto, cuando agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana realizaban un dispositivo de control de pasajeros y equipajes en la estación madrileña, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes detectaron a una mujer que mostraba signos de nerviosismo y desprendía un fuerte olor a sustancia estupefaciente. Tras ser identificada, reconoció ante los agentes que potraba droga y entregó voluntariamente pequeñas cantidades de sustancia vegetal y polvo de color rosa.

Además, durante la inspección de su equipaje, la mujer abrió una maleta en cuyo interior los agentes localizaron un paquete envasado al vacío que contenía una sustancia rosa, aparentemente tusi, además de pastillas de diseño, ketamina, MDMA y varias bolsas con sustancia blanca ocultas entre prendas y calzado.

Según informó voluntariamente la detenida a los agentes, su intención era transportar las sustancias desde Madrid hasta Roma en un autobús internacional cuya salida estaba prevista esa misma tarde.

Ante estos hechos, los policías procedieron a su detención e intervinieron un total de diez bolsas que contenían diversas sustancias estupefacientes. La detenida fue posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.