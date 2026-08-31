Roban el cable de unos generadores en el circuito de F1 en Madrid a pocos días del estreno del Gran Premio

La curva 'La Monumental' durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring en IFEMA el pasado mes de junio en Madrid. AFP7 / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga el robo de cableado de generadores que suministran electricidad al circuito de Fórmula 1 en Madrid. El robo fue detectado en la zona del túnel del circuito, donde se realizan obras para el Gran Premio de España, previsto del 11 al 13 de septiembre. La investigación trata de determinar el alcance del robo y si ha afectado los trabajos de preparación del circuito. Más de 30 monoplazas de Fórmula 3 ya han rodado en el trazado madrileño, mientras se ultiman detalles de ocio y hospitalidad para el evento.

La Policía Nacional investiga el robo de cableado de unos generadores que suministran electricidad a instalaciones del circuito de Fórmula 1 de Madrid. El robo fue detectado el pasado domingo en la zona del túnel por el que discurre parte del circuito.

En concreto, ocurrió en el entorno de las obras que se están llevando a cabo para poner a punto el trazado de cara a la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, para el que quedan apenas dos semanas y que se estrenará en Madrid este mes de septiembre.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los autores sustrajeron cable de unos generadores destinados a proporcionar suministro eléctrico a las instalaciones del circuito.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del robo y determinar quiénes están detrás de la sustracción, tal y como ha adelantado el diario El Mundo.

La investigación policial trata ahora de determinar el alcance del robo y si la sustracción de cableado ha provocado algún tipo de incidencia en los trabajos de preparación del circuito.

El premio de Fórmula 1

El Gran Premio está previsto para el mes de septiembre y supondrá la incorporación de Madrid al calendario del campeonato. En concreto, se celebrará los días del 11 al 13 de este mes que empieza.

Para ello se están llevando a cabo los últimos trabajos de puesta a punto. La pasada semana, de hecho, ya comenzaron a realizar las primeras pruebas del trazado en condiciones de competición.

Más de 30 monoplazas de Fórmula 3 recorrieron el pasado lunes por primera vez el circuito madrileño para comprobar que todo estuviera listo para el debut de la Fórmula 1.

También se están haciendo los últimos retoques en cuanto a toda la programación de ocio y hospitality se refiere, con cocina de chefs con más de 20 estrellas Michelin, terrazas panorámicas al circuito y fiestas afterparty.