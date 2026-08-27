David, camionero con 24 años: "Las jornadas son largas, pero gano cerca de 3.000 euros y trabajo de lunes a viernes"

Las claves

Las claves Generado con IA David, camionero de 24 años, afirma ganar cerca de 3.000 euros mensuales trabajando de lunes a viernes. Las jornadas pueden ser largas y varían según las condiciones y rutas, pero la compensación económica le permite vivir cómodamente. El sector del transporte sigue teniendo dificultades para atraer a jóvenes, pese a los sueldos competitivos y la posibilidad de no requerir estudios universitarios. Para acceder a estos puestos es necesario contar con formación y permisos específicos para conducir vehículos pesados.

David tiene 24 años y trabaja como camionero. A pesar de su juventud, ha encontrado en el transporte por carretera una profesión que, según explica, le permite tener un sueldo cercano a los 3.000 euros al mes y trabajar de lunes a viernes.

El joven ha contado su experiencia profesional en una entrevista publicada en el canal de YouTube, Rutas de Éxito, donde explica cuánto gana, cómo organiza sus jornadas y cuáles son las condiciones que tiene actualmente como conductor profesional.

"Gano cerca de 3.000 euros y trabajo de lunes a viernes", asegura David. Una situación laboral que, según explica, le permite vivir cómodamente pese a las largas jornadas que puede implicar el trabajo al volante.

3.000 euros

El salario es uno de los aspectos que más llama la atención de su testimonio. David explica que puede alcanzar cerca de 3.000 euros mensuales trabajando como camionero, una cantidad que varía en función de las jornadas y las condiciones del puesto.

El joven también señala que no todos los días son iguales. Las horas de conducción y los tiempos de espera pueden hacer que algunas jornadas sean especialmente largas, aunque asegura que su situación actual le permite mantener una rutina de lunes a viernes.

"Vivo muy bien", explica David al hablar de sus condiciones laborales. El trabajador destaca así una de las ventajas que, a su juicio, ofrece el sector para quienes consiguen acceder a determinados puestos.

Jornadas largas

El trabajo de camionero implica pasar buena parte de la jornada en carretera y cumplir con los tiempos de conducción y descanso establecidos para los transportistas profesionales.

David reconoce que hay días en los que las jornadas pueden alargarse. Sin embargo, considera que la compensación económica y el horario de su puesto hacen que merezca la pena.

Su caso refleja también una realidad del sector del transporte: la incorporación de trabajadores jóvenes sigue siendo uno de los retos para una profesión que necesita conductores profesionales.

Jóvenes

El testimonio de David muestra que el transporte por carretera puede convertirse en una alternativa laboral para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo sin necesidad de cursar una carrera universitaria.

La formación y los permisos necesarios para conducir vehículos pesados son requisitos imprescindibles para acceder a estos puestos. A partir de ahí, las condiciones pueden variar considerablemente dependiendo de la empresa, el tipo de transporte, las rutas y la experiencia del conductor.

En el caso de David, con 24 años, su experiencia demuestra que es posible alcanzar un sueldo cercano a los 3.000 euros y mantener una jornada laboral de lunes a viernes.