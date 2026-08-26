Guillermo, experto en fontanería: "Un autónomo puede superar 10.000 € al mes si atiende urgencias 24 horas"

Las claves

Las claves Generado con IA La fontanería es uno de los oficios con mayor demanda y potencial económico, especialmente para autónomos. Un fontanero autónomo puede superar los 10.000 euros mensuales netos si atiende urgencias 24 horas y trabaja fines de semana y festivos. El sector sufre una falta de relevo generacional y escasez de profesionales cualificados, a pesar de ofrecer estabilidad y buenos ingresos. La experiencia y la especialización son claves para aumentar los ingresos en la fontanería, más allá de la formación universitaria.

La fontanería se ha convertido en uno de los oficios con mayor demanda y, para algunos profesionales, también en una actividad con un importante potencial económico

Aunque los salarios habituales están lejos de las cifras más llamativas, un fontanero autónomo que acumule experiencia y esté dispuesto a trabajar en horarios nocturnos, festivos y atender emergencias puede llegar a superar los 10.000 euros mensuales netos en situaciones excepcionales.

Así lo explica Guillermo Wyttenbach, gerente de una empresa especializada en instalaciones, en una entrevista en COPE, que pone el foco en una realidad que afecta a los oficios técnicos: cada vez resulta más complicado encontrar profesionales cualificados pese a que existe una demanda constante de sus servicios.

Un oficio con trabajo asegurado

Según Wyttenbach, la fontanería es una profesión con futuro debido a la necesidad permanente de contar con trabajadores especializados.

Una avería en una vivienda, una instalación que necesita ser renovada o una emergencia que no puede esperar al día siguiente hacen que estos profesionales continúen teniendo trabajo incluso cuando otros sectores atraviesan mayores dificultades.

El problema, a su juicio, está en la falta de relevo generacional. El gerente considera que existe cierto desconocimiento entre los jóvenes sobre las posibilidades laborales y económicas que ofrecen los oficios técnicos.

Durante años, explica, se ha transmitido la idea de que para alcanzar el éxito profesional es necesario pasar por la universidad. Sin embargo, considera que existen trabajos especializados que pueden proporcionar estabilidad, empleo y buenos ingresos sin necesidad de seguir ese camino académico.

Más de 10.000

La diferencia entre trabajar como asalariado y hacerlo por cuenta propia puede ser considerable. Wyttenbach sitúa en torno a los 1.500 o 1.700 euros netos mensuales el sueldo de un buen profesional empleado por una empresa.

En el caso de los autónomos, las posibilidades aumentan. Un fontanero con experiencia puede superar los 3.000 euros al mes en condiciones normales, aunque sus ingresos dependen de la cantidad de trabajo que realice y de las horas que esté dispuesto a asumir.

La cifra de cinco dígitos llega en circunstancias mucho más concretas. "Más trabajas, más te lo curras, más ganas", explica el gerente, que apunta a las urgencias nocturnas, los fines de semana y los festivos como una de las vías para incrementar notablemente los ingresos.

Según su experiencia, un profesional que encadene este tipo de servicios puede llegar a superar los 10.000 euros al mes una vez pagados los impuestos, aunque insiste en que se trata de situaciones excepcionales y no del sueldo habitual de un fontanero.

Para Wyttenbach, por tanto, la clave no está únicamente en ejercer el oficio, sino en convertirse en un buen profesional, adquirir experiencia y ofrecer un servicio especializado que permita responder a una demanda que, en muchos casos, no deja de crecer.

Una profesión que busca trabajadores

El gerente también rechaza la imagen de la fontanería como un trabajo sin futuro o con poco reconocimiento. Considera que el sector ofrece una oportunidad especialmente interesante para quienes quieran incorporarse al mercado laboral con una formación técnica.

La falta de profesionales cualificados, unida a la necesidad constante de reparaciones e instalaciones, hace que los fontaneros puedan encontrar numerosas oportunidades laborales. Para Wyttenbach, se trata de uno de esos oficios en los que la especialización y la experiencia pueden terminar teniendo una recompensa económica importante.