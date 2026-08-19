Un nuevo incendio en la Sierra Oeste de Madrid obliga a confinar los pueblos de Aldea del Fresno y Villamantilla

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal en Aldea del Fresno ha obligado a confinar a los vecinos de este municipio y de Villamantilla por el humo y las llamas. La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil y trabajan en la zona 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de bomberos. Se ha restringido la circulación entre Aldea del Fresno, Villamantilla y Méntrida por seguridad y se pide evitar desplazamientos a la zona. Este nuevo incendio se produce pocas semanas después de una ola de fuegos que ya afectó gravemente a la Sierra Oeste de Madrid, dejando casas y negocios destruidos.

Nuevo incendio en la Sierra Oeste de Madrid. Fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid informan de que se ha producido un incendio en la localidad de Aldea del Fresno a la altura del kilómetro 42 de la M-510 hacia las 14.30 horas de este miércoles.

Las citadas fuentes informan de que la Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en el lugar están trabajando 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales.

Por las llamas y el riesgo por la gran cantidad de humo, se han confinado las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla.

Incendio forestal en Aldea del Fresno.



La Comunidad de Madrid activa Situación Operativa 2 del #INFOMA.



Trabajando 20 dotaciones terrestres y 5 aéreas de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM.



Confinadas las poblaciones de Aldea del Fresno y Villamantilla.… pic.twitter.com/toDrkn4Okr — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2026

Los servicios de emergencia madrileños piden evitar desplazamientos a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Desde el Ayuntamiento de Villamanta informan que debido al nuevo incendio queda restringida la circulación entre los municipios de Aldea del Fresno, Villamantilla y Méntrida.

Este nuevo incendio tiene lugar pocas semanas después de que una serie de fuegos arrasaran varias localidades de la Sierra Oeste de Madrid.

De hecho, en los pasados incendios, Aldea del Fresno fue una de las localidades más afectadas y fue completamente evacuada.

🚨 Activada la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA por el incendio forestal declarado en Aldea del Fresno, en Madrid.



⚠️ Evita desplazarte a la zona y sigue en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.#IFAldeaDelFresno pic.twitter.com/5nEKaB7NSM — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) August 19, 2026

Muchos de los vecinos de esta localidad tuvieron que pasar varias noches durmiendo en polideportivos ante la imposibilidad de regresar a sus casas por el fuego.

Esta ola de incendios, que se produjo a finales de julio, fue la "peor en la historia de la Comunidad de Madrid", tal y como dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Aunque no hubo que lamentar víctimas mortales, muchos vecinos de las localidades de la Sierra Oeste de Madrid perdieron sus casas, sus negocios o sus pertenencias.

De hecho, durante las últimas semanas, la Comunidad de Madrid ha anunciado diversas medidas económicas para ayudar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras esta ola de incendios, a la que ahora se le suma un nuevo foco.