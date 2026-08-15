Ayuso, 47 años: "Lo que más me duele de mi trabajo es quitarme tiempo con mi familia. Apenas puedo estar con ellos"

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso confesó que lo que más le duele de su trabajo es el poco tiempo que puede dedicar a su familia. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que ha priorizado sus responsabilidades institucionales sobre su vida personal desde que asumió el cargo. Ayuso se definió como una persona independiente y sociable, aunque reconoce que la exposición pública limita su libertad. Admitió que la soledad le da miedo y reflexionó sobre la falta de atención que la sociedad presta a las personas mayores.

Isabel Díaz Ayuso suele centrar sus intervenciones públicas en la política y la gestión de la Comunidad de Madrid, pero en esta ocasión ha dejado a un lado la actualidad para hablar de su faceta más personal.

Durante su participación en el programa A Solas, presentado por Vicky Martín Berrocal, la presidenta madrileña reflexionó sobre el precio que ha tenido que pagar por su vida política, la relación con su familia y cómo ha cambiado su forma de entender la libertad y la soledad con el paso de los años.

La dirigente del PP reconoció que el mayor sacrificio de su cargo tiene que ver con el tiempo que deja de compartir con sus seres queridos. "Lo que más me duele es quitarme tiempo con mi familia. Apenas estoy con ellos", confesó.

Ayuso explicó que muchas de las renuncias que ha asumido responden a una decisión consciente de priorizar sus responsabilidades institucionales.

"Hay muchas cosas que no hago por no perjudicar a Madrid, como no estar tanto con mi familia", aseguró, dejando claro que considera que su vida personal ha quedado en un segundo plano desde que asumió la presidencia regional.

La libertad

Durante la conversación, la presidenta también habló de uno de los rasgos que considera más importantes de su personalidad: la independencia.

"Soy una mujer muy libre. Siempre me ha gustado llevar las riendas de mi vida y eso a veces no lo puedo hacer ahora", reconoció, al explicar cómo la exposición pública y las obligaciones del cargo limitan aspectos cotidianos que antes daba por hechos.

Ayuso también se definió como una persona muy sociable, aunque con una necesidad constante de mantenerse activa. "Siempre he sido muy social, pero también muy independiente", explicó.

En este sentido, confesó que no disfruta especialmente de las reuniones sin un propósito concreto. "Si no estamos haciendo algo, yo desconecto. Si estoy con amigos necesito hacer una actividad. No sé estar una tarde entera charlando", comentó entre risas.

El miedo a la soledad

Otro de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Vicky Martín Berrocal le preguntó por la soledad, un asunto sobre el que Ayuso admitió haber cambiado de opinión con el paso de los años.

"La soledad me da miedo. Es una gran pandemia y afecta a todas las edades", afirmó.

La presidenta recordó que nunca ha sentido la soledad como una realidad en su vida, aunque sí buscaba momentos de aislamiento por voluntad propia. "Nunca estuve sola. Me aislaba voluntariamente y, con los años, me da miedo verme sola", confesó.

Finalmente, aprovechó para reflexionar sobre cómo la sociedad trata a las personas mayores y lamentó que, en su opinión, no siempre reciban la atención que merecen. "Esta cultura no es especialmente respetuosa con la tercera edad", concluyó.