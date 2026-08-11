El juramento a muerte entre dos clanes de Vallecas: Guadalupe acabó asesinada a puñaladas por "amores entre jóvenes"

El cuchillo incautado por la Policía y los restos de la reyerta. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA Una violenta pelea entre dos clanes familiares en Puente de Vallecas terminó con la muerte de Guadalupe, de 60 años, apuñalada durante el enfrentamiento. El motivo de la disputa fue un conflicto sentimental relacionado con "amores entre jóvenes", que desató una batalla campal con palos y cuchillos. Además de la víctima mortal, otra persona resultó gravemente herida, y la policía detuvo a cuatro implicados por riña tumultuaria. La tensión continuó en los hospitales a donde fueron trasladados los heridos, obligando a la policía a desplegar antidisturbios para evitar nuevos enfrentamientos.

Los rastros de la violenta pelea entre dos clanes que tuvo lugar el pasado domingo 9 de julio hacia las 20:00 horas aún son visibles en la confluencia de las calles Sierra de la Estrella y Puerto Alto, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.

Sangre, cristales y precintos policiales esparcidos por el suelo atestiguan la magnitud de un enfrentamiento a palos y cuchillos que sucedió en el corazón de la citada zona.

Allí, dos clanes se habían citado previamente para zanjar sus diferencias por supuestos "amores entre jóvenes", según relataron los propios implicados a fuentes próximas a la investigación y ha podido confirmar Madrid Total.

La disputa sentimental desencadenó una escalada incontrolable: las familias se lanzaron un ultimátum bajo la máxima de "jurarse los muertos", un código no escrito que en su cultura supone un llamamiento inequívoco al enfrentamiento sangriento.

A la cita mortal acudieron varias personas armadas con palos, garrotes y navajas de grandes dimensiones.

Lo que comenzó como una bronca a gritos degeneró en escasos minutos en una riña tumultuaria y salvaje.

En mitad del caos y las agresiones cruzadas, varias mujeres resultaron alcanzadas por las armas blancas.

Fue así como Guadalupe, de 60 años, sufrió una puñalada mortal en la parte posterior del tórax que le perforó el pulmón, mientras que otra persona del bando contrario recibió un profundo corte de gravedad en el brazo,

Esta última precisó la aplicación urgente de un torniquete por parte de los primeros agentes que llegaron al lugar para evitar que se desangrara.

Tras la batalla campal, el pánico se apoderó de los contendientes. Los heridos fueron evacuados a toda prisa por sus propios allegados en vehículos particulares que huyeron a gran velocidad hacia los centros sanitarios de la capital.

Guadalupe ingresó en estado crítico en el Hospital Gregorio Marañón, donde los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida y certificaron su fallecimiento poco después.

La otra herida de gravedad fue trasladada e intervenida de urgencia en el Hospital 12 de Octubre.

Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional realizaron cuatro detenciones: dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria.

Uno de ellos ha sido arrestado por la Policía Municipal mientras que el delito de homicidio está siendo investigado por el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Por otro lado, la tensión se trasladó de inmediato a las puertas de las urgencias hospitalarias.

Decenas de familiares se concentraron a las puertas de ambos centros en una actitud de extrema agresividad y nerviosismo, lo que obligó a la Policía Nacional a desplegar varias unidades de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, para blindar los accesos y evitar nuevos enfrentamientos o conatos de venganza entre ambos bandos.

Ahora, la investigación en torno a este suceso continúa abierta bajo la coordinación del Grupo VI de Homicidios para esclarecer la autoría material de la puñalada mortal.

Durante la mañana del lunes, los vecinos de las calles Sierra de la Estrella y Puerto Alto denunciaron la "falta de seguridad" que se vive en el barrio desde hace años.

"Esta zona de Vallecas tiene problemas de drogas que generan peleas muy violentas, a mí y al resto de los vecinos nos extrañó nada escuchar ayer las sirenas de la Policía, pero no imaginamos que habría una persona fallecida", explica una mujer que vio la pelea desde su balcón.

Estas fuentes concluyen la conversación afirmando que Vallecas necesita "un refuerzo de seguridad" desde "hace años".