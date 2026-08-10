Una violenta reyerta entre clanes familiares en Vallecas termina con una mujer muerta y varios apuñalados

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de unos 60 años murió tras ser apuñalada en una reyerta entre familias en Puente de Vallecas, Madrid. La pelea, ocurrida en la calle Puerto Alto, dejó también a otra mujer herida por arma blanca. La disputa podría deberse a rencillas familiares sin resolver, según fuentes de la investigación. Cuatro personas han sido detenidas, aunque el presunto autor del homicidio sigue sin ser localizado.

Una mujer de unos 60 años de edad ha muerto este domingo tras ser apuñalada en una reyerta entre familias en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, en la que ha resultado herida una segunda mujer.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:15 horas de ayer en la calle Puerto Alto número 17.

Por causas que se están investigando, se produjo una reyerta en la que varias mujeres resultaron heridas de arma blanca, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Según fuentes próximas a la investigación, el motivo de la pelea podría ser rencillas familiares sin resolver.

Dos de las heridas fueron trasladadas en coche al Hospital Gregorio Marañón por un familiar, donde una de ellas, de nacionalidad española, acabó falleciendo, según han explicado las citadas fuentes.

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos de nacionalidad española y con edades entre los 66 y los 34 años, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, mientras que el Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación.

No obstante, fuentes policiales informan de que el presunto autor del homicidio todavía no está detenido.