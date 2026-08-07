Tragedia en Alcorcón: muere en el interior de un piso una mujer de 45 años intoxicada por el humo de un incendio

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Las claves Generado con IA Una mujer de 45 años falleció por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Alcorcón. El incendio comenzó a las 15:00 horas en la última planta de un bloque de la calle Olimpiada 14. Siete bomberos y un vecino fueron atendidos por intoxicación de humo; uno de ellos fue trasladado al hospital. La Policía Nacional investiga las causas del incendio, que obligó al desalojo completo del edificio afectado.

Una mujer de 45 años falleció este jueves por inhalación de humo en un incendio originado en una vivienda de la localidad de Alcorcón.

Durante el suceso, seis bomberos fueron también atendidos por inhalación de humo y otra persona fue trasladada al hospital por intoxicación.

Según informa un portavoz de la Policía Nacional, el incendio comenzó a las 15.00 horas en la última planta de un bloque de viviendas de la calle Olimpiada 14.

Tal y como informan las citadas fuentes, aún se desconocen las causas del incendio, motivo por el que la Policía Nacional tiene una investigación abierta.

Por la violencia de las llamas, los bomberos tuvieron que desalojar todo el edificio, ya que el fuego había afectado a las zonas comunes.

"Lamentablemente, tenemos que comunicar el fallecimiento de una persona moradora del inmueble, como consecuencia de la inhalación de humo", han trasladado desde la Policía Municipal de Alcorcón a través de sus redes sociales, donde han trasladado su pésame a los familiares y seres queridos de la víctima.

Desde la Policía han informado además que durante la extinción del incendio tuvieron que ser atendidos siete bomberos de Alcorcón por inhalación de humo y otro vecino, que fue trasladado al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, también por intoxicación de humo, para su valoración y tratamiento.

El Cuerpo de Bomberos de Alcorcón también ha mostrado sus condolencias ante el suceso: "Hay servicios que dejan una profunda tristeza. Ayer intervenimos en un grave incendio de vivienda en Alcorcón. Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, una persona falleció. Varios bomberos fueron atendidos y todos se encuentran bien. Nuestro más sentido pésame".