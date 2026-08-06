Nace en el Zoo de Madrid una cría de elefante asiático de Sumatra: es una especie en peligro crítico de extinción

La cria de elefante que ha nacido en el Zoo de Madrid. Zoo Aquarium de Madrid

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Las claves Generado con IA Ha nacido en el Zoo de Madrid una cría de elefante asiático de Sumatra, especie en peligro crítico de extinción. La madre, Cynthia, estuvo acompañada por otras hembras durante el parto y mostró un comportamiento protector junto a su cría. El nacimiento es un hito para los programas europeos de conservación de especies amenazadas y refuerza el compromiso del Zoo de Madrid con la biodiversidad. La expansión agrícola y la deforestación en Indonesia amenazan gravemente la supervivencia de esta subespecie y de otros animales emblemáticos de Sumatra.

Ha nacido un nuevo madrileño, pero uno diferente y especial. El Zoo Aquarium de Madrid celebra el nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra, una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y cuyos ejemplares son únicos en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Pasadas las 14:00 horas de este miércoles, las primeras contracciones anunciaban el inicio del parto. Apenas veinte minutos después, Cynthia, rompía aguas y daba a luz al pequeño elefante.

Durante todo el proceso, las otras tres hembras del grupo permanecieron a su lado, rodeando a la madre y al recién nacido con sus trompas mientras emitían sonoras vocalizaciones, un comportamiento social característico de esta especie.

El espectacular momento era inmortalizado por sus cuidadores y apenas media hora después, el pequeño se levantaba y comenzaba a dar sus primeros pasos, vacilante.

Como madre experimentada, Cynthia ha permanecido junto a su cría desde el primer instante, mostrándose atenta y protectora. Según explica la veterinaria Eva Martínez, "durante las últimas semanas ya observábamos indicios de que el nacimiento se aproximaba".

"Cynthia había superado los 21 meses de gestación y los controles hormonales realizados mediante muestras de orina confirmaban que el parto estaba próximo. Se trata de un macho de aproximadamente 80-90 kilos que se muestra activo y fuerte. La atención de la madre está siendo excelente y el comportamiento del grupo familiar resulta ejemplar, aunque será necesario seguir muy de cerca su evolución durante las próximas semanas", explica Eva Martínez,

Los padres, Cynthia y Valentino, dos elefantes asiáticos de Sumatra, perpetúan así la continuidad de una especie en peligro de extinción y marcan todo un hito en los proyectos de conservación que se llevan a cabo a través del Programa Europeo de Reproducción y Conservación de Especies Amenazadas (EEP) de la EAZA (Asociación Europea de Zoos y Acuarios) siendo el elefante asiático una especie en grave peligro de extinción, mayor incluso que su pariente africano.

Según la UICN, la población mundial de elefante asiático ronda los 52.000 ejemplares. Entre sus tres subespecies, el elefante de Sumatra es la más amenazada, habiendo perdido cerca del 69% de su hábitat en apenas tres décadas.

La expansión agrícola, la deforestación y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia constituyen las principales amenazas para su supervivencia.

Esta misma presión afecta también a otras especies emblemáticas de la isla de Sumatra, como el orangután, el tigre y el rinoceronte de Sumatra, todas ellas gravemente amenazadas.

Durante las próximas semanas, la visibilidad de la cría dependerá de su evolución y de las necesidades de descanso y adaptación junto a su madre en las instalaciones interiores.

Este nacimiento se suma a un año especialmente destacado para Zoo Aquarium de Madrid en materia de conservación, tras las recientes crías de orangután de Borneo y panda rojo, además de otros nacimientos de especies amenazadas como el sitatunga, reforzando el compromiso del parque con la protección de la biodiversidad y la preservación de especies en riesgo de desaparición.