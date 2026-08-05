Reabre la taberna de Madrid donde Pérez-Reverte siempre tiene mesa fija: está inspirada en un mítico personaje

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Las claves Generado con IA La Taberna del Capitán Alatriste ha reabierto en la calle Grafal, junto a la Cava Baja, coincidiendo con el inicio de las fiestas castizas de San Cayetano en Madrid. El local, inspirado en el universo literario del capitán Diego Alatriste de Pérez-Reverte, es conocido por ser el restaurante habitual del escritor y lugar de almuerzos institucionales entre directivas del Real Madrid y Atlético de Madrid. El restaurante destaca por su ambientación histórica, con murales, espadas y platos tradicionales como el cochinillo, las migas y sus famosos torreznos, además de la Tarta de Flandes. Ubicado en un edificio del siglo XVI, la taberna se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados al fútbol y visitantes durante las grandes fiestas populares del verano madrileño.

La Taberna del Capitán Alatriste, situada en la calle Grafal, junto a la Cava Baja, ha reabierto este lunes 3 de agosto tras permanecer un mes cerrada por vacaciones.

Lo hace coincidiendo con el inicio de las fiestas castizas de San Cayetano, el primero de los tres grandes festejos del verano madrileño que llenarán de conciertos, chotis y farolillos el centro de la capital hasta el próximo 16 de agosto.

No es un restaurante cualquiera. El establecimiento es conocido por ser el lugar donde Arturo Pérez-Reverte suele comer cuando visita Madrid y donde, según recoge el propio Atlético de Madrid en su página web, se celebran habitualmente los almuerzos institucionales entre las directivas del Real Madrid y el Atlético antes de los derbis y de algunos partidos europeos.

El restaurante nació a finales de 2006 de la mano del hostelero Félix Colomo, propietario también de La Posada de la Villa y Las Cuevas de Luis Candelas. Su objetivo fue rendir homenaje a su amigo Arturo Pérez-Reverte creando un espacio inspirado en el universo del capitán Diego Alatriste, el personaje que el escritor creó en 1996.

Ubicado en un edificio del siglo XVI, el local conserva las antiguas cuevas construidas con materiales procedentes de la muralla árabe que también dio nombre a las calles vecinas de Cava Alta y Cava Baja.

En su interior destacan las paredes de piedra, las vigas de madera, las lámparas de hierro forjado, espadas colgadas y un gran mural de La rendición de Breda, de Velázquez, en el que aparece Viggo Mortensen caracterizado como Alatriste, tal y como lo interpretó en la película estrenada en 2006.

Aunque la carta ofrece platos tradicionales como el cochinillo asado, el lomo de buey, las migas de la Lebrijana o la sopa castellana, el producto más conocido del restaurante son sus torreznos, considerados uno de los grandes reclamos del establecimiento y uno de los aperitivos más demandados por los clientes habituales del barrio.

Junto a ellos destacan otros entrantes ibéricos y una repostería en la que sobresale la Tarta de Flandes, uno de los postres más populares del local.

Punto de encuentro

Además de ser uno de los restaurantes habituales de Arturo Pérez-Reverte, la taberna se ha convertido con el paso de los años en un lugar de encuentro para representantes del mundo del fútbol.

Según ha confirmado el propio Atlético de Madrid, el establecimiento acoge habitualmente los almuerzos institucionales entre los dirigentes rojiblancos y del Real Madrid antes de los derbis y de algunas eliminatorias europeas frente a equipos como el Inter, la Lazio o el Bayer Leverkusen.

Con su reapertura, el restaurante vuelve a coincidir con uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes en el Madrid de los Austrias, donde durante las próximas semanas miles de personas recorrerán calles como la Cava Baja, la plaza de la Paja o Las Vistillas para disfrutar de las tradicionales verbenas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.