Julián, fontanero: "Gané 340 euros en un día, pero nos ven trabajando de forma honrada y creen que cometemos delitos"

Las claves

Las claves Generado con IA Julián, un fontanero colombiano en Madrid, comparte en TikTok cuánto factura trabajando como autónomo, llegando a ganar 340 euros en un día. Sus publicaciones han generado comentarios xenófobos y acusaciones injustas por parte de usuarios que dudan de su legalidad por ser extranjero. Julián explica que sus ingresos brutos no reflejan el beneficio real, ya que debe afrontar gastos como materiales, combustible, impuestos y seguros. A través de sus vídeos, reivindica el trabajo honrado de los autónomos e inmigrantes y anima al debate sobre la percepción social de su labor.

Mostrar cuánto factura como fontanero le ha convertido en el blanco de numerosos comentarios xenófobos en redes sociales.

Es el caso de Julián, un autónomo colombiano afincado en Madrid, que ha decidido responder públicamente a quienes cuestionan sus ingresos por el simple hecho de ser extranjero.

El trabajador comparte en TikTok, a través de la cuenta @cimientos_fuertes, algunos de los trabajos que realiza cada día. En uno de sus últimos vídeos explica que llegó a facturar 340 euros en una jornada, una cifra que ha generado cientos de reacciones entre sus seguidores.

Lejos de presumir de sus ingresos, Julián asegura que su intención es mostrar la realidad del trabajo autónomo. Sin embargo, reconoce que muchos usuarios reaccionan con mensajes de odio.

"Ustedes han visto la cantidad de comentarios xenofóbicos, de envidia, porque ven a dos extranjeros trabajando legalmente y honradamente y automáticamente piensan que estamos robando, cometiendo un delito", lamenta.

Ante esas críticas, el fontanero lanza un mensaje directo: “Si usted es de las personas que creen que trabajar honradamente es un delito, tiene que cuestionarse muchas cosas”.

En el mismo vídeo también explica uno de los servicios realizados durante la jornada. Un contratista le ofreció 80 euros por sustituir un inodoro, aunque él mismo tuvo que comprar los accesorios necesarios para la instalación, un gasto que superó los 12 euros.

Aprovecha además para recordar que el dinero que muestra en sus publicaciones está muy lejos de ser el beneficio real.

Entre los costes que asume, menciona el combustible, la alimentación durante la jornada, la cuota de autónomos, el IVA, el IRPF, la Seguridad Social o el seguro de responsabilidad civil.

Los vídeos

Pese a las críticas, Julián asegura que no piensa dejar de publicar contenido sobre su profesión. “Voy a seguir haciendo estos vídeos hasta que me aburra o hasta que Diosito quiera, porque creo que no le estoy haciendo daño a nadie”, afirma.

El fontanero concluye invitando a sus seguidores a debatir en los comentarios y reivindicando el trabajo de miles de autónomos e inmigrantes que, como él, buscan ganarse la vida de forma legal. “La única manera que tenemos para comunicarnos son los comentarios”, concluye.

Julián cuenta con más de 40.000 seguidores en TikTok a través de su cuenta cimientos_fuertes y comparte contenido relacionado con sus reformas y obras y el dinero que gana con cada una de ellas.