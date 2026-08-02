José Manuel, encofrador: "Generación de cristal dicen. Me gustaría verlos trabajando aquí conmigo un día entero"

Las claves

Las claves Generado con IA José Manuel, conocido como 'El Encofrador de TikTok', desafía el tópico de la 'generación de cristal' mostrando su duro trabajo en la construcción. Sus vídeos, grabados en plena faena atando hierros y trabajando agachado, acumulan más de 1,4 millones de 'me gusta' y superan los 80.000 seguidores. El joven reivindica la dureza de su oficio y desmonta prejuicios sobre los jóvenes, en un contexto donde el paro juvenil supera el 24% en España. Su perfil se ha convertido en un referente para quienes trabajan en la construcción, mezclando humor, jerga de obra y reivindicación laboral.

“Mucha gente nos dice a los jóvenes de hoy en día que somos la generación de cristal”, arranca el tiktoker EL ENCOFRADOR DE TIK TOK (@jose.manuel.encofrador) mientras ata hierros agachado en plena obra, en un vídeo que se ha hecho viral en la plataforma. "Pues yo creo que no nos deberían de incluir a todos, porque a muchos de esos que lo dicen me gustaría verlos aquí conmigo un día entero", continúa, sin dejar de trabajar.

El joven aparece en plena faena, amarrando hierro "aquí agachados", como él mismo describe, y aun así encuentra hueco para grabar un vídeo que desmonta, a su manera, el tópico de que la juventud actual no aguanta nada.

"Hoy nos está tocando amarrar aquí agachados, pero bueno, vamos aquí con la marcha y nada. Yo creo que esto de generación de cristal tiene poco, ¿no?". Antes de despedirse con un guiño al algoritmo: "Gente, si os gusta este contenido, seguidme para más".

Un Joven limpiando coches. Envato

Al otro lado de la pantalla, su mensaje no pasa desapercibido. La cuenta de @jose.manuel.encofrador acumula más de 1,4 millones de ‘me gusta’ y supera los 80.000 seguidores, con vídeos que suman miles de visualizaciones mostrando el día a día entre encofrados, muros y forjados.

Su combinación de jerga de obra, humor y reivindicación del oficio ha convertido su perfil en una pequeña referencia para quienes se ganan la vida a pie de tajo.

Paro juvenil

Según la última Encuesta de Población Activa del INE, la tasa de paro juvenil entre los menores de 25 años se sitúa en torno al 24,5% en el primer trimestre de 2026, lo que supone más de 440.000 jóvenes en desempleo y una tasa que prácticamente dobla la media nacional de paro.

En la Comunidad de Madrid, el desempleo juvenil ronda el 22%, mientras que comunidades como Andalucía superan el 32% entre los menores de 25 años, según la Encuesta de Población Activa del INE, confirmando que para muchos jóvenes el problema no es 'romperse' en el trabajo, sino encontrarlo.

La escena dura apenas unos segundos, pero condensa un choque generacional que se ha instalado en las redes: quienes descalifican a los más jóvenes como 'frágiles' frente a los que exhiben jornadas físicas duras y salarios modestos para demostrar que su día a día tiene poco de delicado.

En el caso de @jose.manuel.encofrador, su día a día va desde el encofrado hasta las barras de acero y hormigón.

En los comentarios del vídeo, otros trabajadores de la construcción le responden con complicidad: "Así me he tirado yo 30 años, máquina", escribe uno, reivindicando toda una vida entre hierros.

Otro le pincha: "Pero vas muy lento", dejando claro que, en ese rincón de TikTok, la dureza del oficio convive con el humor entre compañeros.