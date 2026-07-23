Un incendio destruye por completo la fábrica que provee tortillas de maíz a Dabiz Muñoz: peligran 46 puestos de trabajo

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio destruyó por completo la fábrica y almacenes de Maíz Maya en Alcobendas, sin causar daños personales. El siniestro pone en riesgo la continuidad de los 46 empleos que dependen directamente de la empresa. La empresa, proveedora de tortillas de maíz para chefs como Dabiz Muñoz, pide apoyo institucional y ciudadano para reconstruir la fábrica. Maíz Maya, fundada por Edgar Reyes en 2016, es referente en tortillas de maíz mexicanas elaboradas en España.

Un incendio declarado durante la madrugada del 23 de julio, ha destruido por completo la fábrica y los almacenes de Maíz Maya, situados en un polígono industrial de Alcobendas.

No se han registrado daños personales y todos los trabajadores se encuentran a salvo, aunque el siniestro pone en riesgo la continuidad de los 46 empleos que dependen directamente de la actividad de la empresa, según ha informado la compañía en un comunidado.

La alarma saltó alrededor de las dos de la madrugada y, por el momento, se desconocen las causas del fuego. Las llamas arrasaron las instalaciones que la compañía había levantado durante más de diez años.

Fachada de MAYA Cedida

"Hoy es uno de los días más difíciles de nuestra historia. Hemos perdido nuestra fábrica, el resultado de más de una década de trabajo y dedicación. Pero lo más importante es que no ha habido heridos. Ahora necesitamos unir fuerzas para proteger a nuestros 46 trabajadores y volver a levantar Maíz Maya", ha declarado Edgar Reyes, fundador y CEO de la compañía.

La empresa ha agradecido la intervención de los bomberos, los servicios de emergencia y todas las personas que colaboraron en las labores de extinción y apoyo tras el incendio.

Maíz Maya ha iniciado ya los contactos con las autoridades competentes para evaluar los daños y estudiar las posibles vías de reconstrucción. Sin embargo, la compañía sostiene que la magnitud de las pérdidas hace necesario el respaldo de instituciones, empresas colaboradoras y ciudadanos para poder recuperar la actividad y proteger los puestos de trabajo.

Por este motivo, la empresa ha realizado un llamamiento público a la solidaridad con el objetivo de movilizar los recursos necesarios para reconstruir la fábrica. En los próximos días habilitará distintos canales para que las personas, compañías e instituciones que deseen colaborar puedan hacerlo de manera transparente y organizada.

De México a Madrid

Detrás de Maíz Maya se encuentra Edgar Reyes, nacido en 1988 en Tequisquiapan, en el estado mexicano de Querétaro, y afincado en Madrid.

Cuando llegó a España, Reyes no conseguía encontrar tortillas de maíz que tuvieran la calidad y el sabor de las que conocía en México. Gracias a su formación en Empresariales, decidió emprender y creó en 2016 Maíz Maya, considerada la primera fábrica propia de productos mexicanos de maíz en España.

La compañía elabora tortillas de maíz cien por cien mexicanas, aunque con sello de la Albufera de Valencia, donde se cultiva la materia prima que posteriormente se procesa mediante técnicas ancestrales.

Sus productos han conquistado a reconocidos cocineros como Dabiz Muñoz o Roberto Ruiz y han convertido a Maíz Maya en una de las fábricas de tortillas más reputadas de España.