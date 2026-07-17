Ayuso accede a que se pueda ver gratis en las televisiones de los hospitales la final del Mundial entre España y Argentina

Las claves

Las claves Generado con IA Los pacientes de hospitales del Sermas podrán ver gratis la final del Mundial entre España y Argentina en sus habitaciones. La medida responde a una campaña en Change.org que pedía la gratuidad de la televisión en hospitales para ver el partido, con más de 17.000 firmas. La petición destaca la dificultad para pagar este servicio y pide que la gratuidad se extienda más allá del Mundial y de forma permanente. Actualmente, en hospitales públicos de Madrid se debe pagar por ver la televisión, a diferencia de otras comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Los pacientes ingresados en hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) podrán ver gratis en la televisión de sus habitaciones la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España y a Argentina a partir de las 21 horas de este domingo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Una medida que llega después de una iniciativa en la plataforma Change.org para pedir la gratuidad del servicio de televisión en los hospitales con motivo de la emisión del partido y que ha recabado ya más de 17.000 firmas de apoyo.

En concreto, la petición fue impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años, lleva un mes ingresado en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Según explica en la campaña, su familia paga 10 euros cada tres días para que pueda ver la televisión en su habitación y seguir los partidos del Mundial.

"Mi padre tiene 86 años, es muy forofo del fútbol y este Mundial le ha tocado vivirlo en la cama de un hospital", explica Lola en la petición. "Me da mucha pena que no pueda celebrar los goles de España como le gustaría. Y más aún pensar que hay gente por estos pasillos que ni siquiera puede seguir el Mundial, o lo que cada uno quiera ver, porque no lo puede pagar", ha indicado.

En su petición, lamentaba que en los hospitales públicos de Madrid se tenga que pagar por ver la televisión y recuerda que en regiones como Extremadura o la Comunidad Valenciana es un servicio gratuito. "¿Y qué pasa con las personas que no se lo pueden permitir? (...) ¿Y las personas que ni tienen los recursos para pagar ni familia que les haga compañía? Hay gente muy sola a la que la tele le serviría para entretenerse y sentirse algo mejor. Ya es lo suficientemente duro ver pasar tus días aquí. No se lo pongamos más difícil a los pacientes", alegaba.

Tras conocer el anuncio del departamento que dirige Fátima Matute, Lola ha valorado positivamente la medida, aunque ha pedido que no se quede solo en la final del Mundial. "Esto no es solo para el fútbol. Es para que los pacientes que están ingresados tengan su momento de evasión", ha señalado.

"Hay personas mayores, personas sin recursos y muchos casos en los que la televisión es una ventana para olvidarse durante un rato de que están ingresados", ha indicado. En este sentido, ha señalado que la semana que viene volverá a ponerse en contacto con la Consejería de Sanidad.

Aunque considera que la decisión es un primer paso, la ve insuficiente si no se convierte en una medida permanente. "Está genial, pero es insuficiente. La Comunidad de Madrid debería tomar ejemplo de las comunidades que sí lo han implantado y hacerlo antes de que acabe 2026. Debería ser una medida a nivel nacional, porque hay comunidades a las que les pasa exactamente lo mismo", ha argüido.

La campaña continúa abierta en Change.org para pedir que la televisión sea gratuita de forma permanente en todos los hospitales públicos madrileños y que ver la televisión durante un ingreso hospitalario no dependa de poder pagar por ello.