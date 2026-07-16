Esperanza Aguirre, 74 años: "Mi infancia fue con 8 hermanos. Estudié con las monjas. Mi padre era el blando en mi casa"

Las claves

Las claves Generado con IA Esperanza Aguirre repasó su infancia en una familia de ocho hermanos y la educación recibida en el Instituto Británico y con monjas. Reconoce que su madre era la figura de autoridad en casa y que su padre era más permisivo; como madre, se describe como impaciente frente a la paciencia de su marido. Cambió su idea inicial de estudiar Química por Derecho tras el consejo de una amiga, y asegura que disfrutó mucho de esa carrera. Compartió anécdotas personales, como el primer encuentro con su marido y crisis en su matrimonio, y asegura que ahora disfruta más de sus nietos que de sus propios hijos.

Esperanza Aguirre ha protagonizado durante décadas algunos de los capítulos más intensos de la política madrileña. Sin embargo, más allá de los debates parlamentarios y los titulares, la expresidenta de la Comunidad de Madrid también ha hablado en distintas ocasiones de la niña que fue, de la familia en la que creció y de los recuerdos que marcaron su juventud.

Durante una entrevista concedida a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, Aguirre repasó algunos de los episodios más personales de su vida: desde su infancia en una familia de ocho hermanos hasta cómo conoció a su marido, pasando por la educación que recibió y la relación con sus padres.

Entre muchos temas, la expresidenta de la Comunidad de Madrid contó en el programa que creció en el seno de una familia muy numerosa. Eran ocho hermanos y la menor nació cuando ella ya había cumplido los 22 años.

Esperanza Aguirre Cedida

Antes de estudiar en un colegio religioso pasó varios años en el Instituto Británico, una etapa que le permitió aprender inglés desde pequeña. Después continuó su formación con las monjas, etapa que recordó con mucho humor: "La única época de mi vida en la que llevé medias con liga fue cuando estudiaba con las monjas", comentó entre risas.

Al recordar cómo era la convivencia familiar, Aguirre explicaba a Bertín que cada uno de sus padres desempeñaba un papel muy distinto: "En casa, mi madre era la autoridad y mi padre mucho más blando". Reconocía que, como madre, nunca ha tenido la paciencia que sí tenía su marido: "Soy muy impaciente. Ese es uno de mis grandes defectos", admitía en el programa de Osborne.

Por eso considera que su esposo Fernando Ramírez de Haro, XVI Conde de Bornos, siempre fue "mucho mejor educador" , una cualidad que ahora también aprecia disfrutando de sus nietos: "Ahora disfruto más de mis nietos de lo que pude disfrutar de mis hijos", admitía en la charla.

Patines y hamburguesas

Aunque inicialmente pensó en estudiar Química, una conversación con una amiga cambió por completo sus planes: "Me dijo que en Química se estudiaba muchísimo y se suspendía siempre. Me recomendó Derecho porque siempre se aprobaba y luego me encantó".

También recuerda cómo eran las relaciones entre chicos y chicas durante aquellos años: "Las chicas no llamábamos a los chicos, había que esperar". Aunque ella asegura que los jóvenes que le gustaban nunca le hacían caso, contó que la historia con su esposo le pareció 'un puntazo': la invitó a patinar y luego a comer una hamburguesa.

Décadas después siguen juntos, aunque reconoce que su matrimonio también ha atravesado varias crisis. Entre las anécdotas que recuerda de su boda recordó que el novio olvidó los anillos y tuvieron que improvisar utilizando otros prestados por algunos invitados.

Entre otros pasajes de la charla con el presentador, la expresidenta resumió cómo entiende su manera de afrontar la vida y la política: "Yo me muestro como soy, natural, aunque a mucha gente le espeluzna. Soy políticamente incorrectísima", sentenciaba Esperanza Aguirre.