Las oposiciones más "fáciles" para hacer en Madrid: más de 3.000 plazas, temario reducido y la ESO como único requisito

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 3.000 plazas de empleo público en Madrid se consideran de menor dificultad por exigir solo la ESO o Certificado de Escolaridad y tener temarios reducidos. Las oposiciones más asequibles incluyen auxiliar administrativo, personal auxiliar de servicios y celador del SERMAS, con pruebas tipo test y pocas materias. La Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid ofrecen numerosas plazas para auxiliar administrativo, técnicos auxiliares y auxilio judicial, muchas con destino en la capital. Los plazos de inscripción para varias de estas oposiciones están abiertos hasta mediados de julio y agosto, dependiendo del proceso selectivo.

Conseguir un empleo fijo en la Administración sigue siendo una de las principales aspiraciones de miles de madrileños.

En un año marcado por una de las mayores ofertas de empleo público de los últimos tiempos, algunas oposiciones destacan por exigir únicamente el título de ESO o el Certificado de Escolaridad, contar con temarios reducidos y pruebas tipo test.

Así lo recoge un análisis elaborado por MAD Formación, que identifica las categorías con mayores posibilidades de acceso dentro de la oferta de la Comunidad de Madrid y de la Administración General del Estado (AGE).

En conjunto, las dos administraciones reúnen más de 3.000 plazas en procesos considerados de menor complejidad por el volumen de contenido a estudiar y la estructura de los exámenes.

La Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de mayo su Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, con un total de 8.143 plazas, de las que 7.117 corresponden al turno libre.

Entre las convocatorias más asequibles figuran las de auxiliar administrativo, administrativo, personal auxiliar de servicios y celador del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

En el caso de los auxiliares administrativos (subgrupo C2), la oferta autonómica contempla 129 plazas de acceso libre, además de otras 544 destinadas a procesos de estabilización.

A ellas se suman las alrededor de 1.450 plazas que se esperan en la convocatoria estatal para este mismo cuerpo, muchas de ellas con destino en Madrid.

Se trata de una de las oposiciones más demandadas por la frecuencia de sus convocatorias y porque únicamente exige el título de Graduado en ESO o Graduado Escolar.

El proceso selectivo suele consistir en un examen tipo test y, según el análisis de la academia, la competencia efectiva se reduce por el elevado número de aspirantes que finalmente no acuden a las pruebas.

Otra de las opciones destacadas es la de personal auxiliar de servicios de la Comunidad de Madrid, que suma 289 plazas de acceso libre y requiere una titulación básica para acceder.

En el ámbito sanitario, el SERMAS concentra buena parte de las oportunidades laborales previstas este año. De las 3.321 plazas ofertadas por el servicio regional de salud, 139 corresponden a celadores, una categoría que únicamente exige el Certificado de Escolaridad y que suele contar con un temario de alrededor de diez temas y un único examen tipo test. Además, también se ofertan 474 plazas para auxiliares administrativos.

Los interesados en participar en varias de estas convocatorias autonómicas tienen abierto el plazo de inscripción telemática hasta este 14 de julio.

Plazas del Estado

La Administración General del Estado también reforzará este año el empleo público. Su Oferta de Empleo Público de 2026 contempla 27.232 plazas para personal civil, cifra que supera las 37.000 si se incluyen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al concentrarse en Madrid buena parte de los ministerios y organismos estatales, muchas de estas plazas tienen como destino la capital.

Entre las convocatorias con mayor volumen destacan las 2.300 plazas para el Cuerpo General Administrativo (subgrupo C1) y las 1.000 plazas para Técnicos Auxiliares de Informática, impulsadas por la digitalización de la Administración y el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial.

También sobresale el cuerpo de Auxilio Judicial, para el que se esperan 335 plazas de turno libre. Este proceso selectivo consta de dos ejercicios tipo test celebrados el mismo día y exige únicamente el título de ESO.

Además, el Estado mantiene abierta la convocatoria de unas 3.500 plazas de personal laboral para distintos ministerios, fruto de la acumulación de ofertas correspondientes a 2023 y 2024. Los plazos de inscripción permanecerán abiertos hasta comienzos de agosto, dependiendo de cada proceso selectivo.

Desde MAD Formación señalan que, a la hora de elegir una oposición, conviene valorar no solo el número de plazas disponibles, sino también factores como el contenido del temario, el tipo de examen, las funciones del puesto o la retribución.

Según la entidad, categorías como auxiliar administrativo, celador del SERMAS o auxilio judicial reúnen actualmente algunas de las mejores condiciones para quienes buscan acceder al empleo público en el menor tiempo posible.