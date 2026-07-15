Facundo, el informático apuñalado en Las Tablas (Madrid): el asesino huyó tras usar un cuchillo de 20 cm

La Policía Científica y el Grupo V de Homicidios investigan el caso, que permanece sin esclarecer.

Los bomberos y sanitarios accedieron a la vivienda por una ventana y encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria.

El agresor huyó dejando un cuchillo ensangrentado de unos 20 centímetros en la vivienda.

Facundo, un informático de 37 años, fue asesinado de 12 puñaladas en su piso del barrio de Las Tablas, Madrid.

A las 16:00 horas, por los alrededores de la calle Cirauqui, en el madrileño barrio de Las Tablas, todo es silencio. Apenas si se escucha a algunos críos bañándose en alguna piscina, pero poco más. Nadie pasea ni comenta nada. Ya han tenido suficiente por la mañana, cuando su tranquilidad se ha visto rota por el fallecimiento de uno de sus vecinos a puñaladas.

Facundo —que así se llamaba la víctima—, informático de profesión, pidió auxilio. “Lo escucharon gritar”, cuentan a EL ESPAÑOL. Pero cuando los vecinos dieron el aviso alertando de un fuerte olor a producto químico ya era tarde.

El joven de 37 años, sin antecedentes penales, había recibido 12 puñaladas y, al llegar los servicios de Emergencias, se lo encontraron en parada cardiorrespiratoria.

Un hombre muere apuñalado en Las Tablas (Madrid)

El agresor dejó tras de sí un cuchillo de unos 20 centímetros ensangrentado, pero huyó sin que nadie pudiera detenerlo, según cuenta el portero del edificio donde ocurrió el suceso. No obstante, el edificio está equipado con cámaras, lo que podría facilitar su identificación durante las próximas horas.

A su llegada a la vivienda, los Bomberos de Madrid tuvieron que acceder a la vivienda por una ventana, donde se encontraron el cadáver del hombre tendido sobre el suelo con heridas por arma blanca. Los Sanitarios de Samur-Protección Civil le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para finalmente confirmar el deceso.

Al acceder a la vivienda, el personal de emergencias sufrió picor de ojos, lo que podría vincular el fuerte olor a producto químico con algún elemento tipo gas pimienta. Se encontraron, además, el mencionado cuchillo en la cocina, según cuentan fuentes de la investigación.

Al lugar se trasladaron agentes de la unidad de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Por ahora se desconocen los motivos del crimen y se mantiene la investigación abierta para esclarecer los hechos —además de para poder detener al asesino de Facundo, en busca y captura—.