Muere Luis de Velasco, portavoz en la Asamblea de Madrid por UPyD en la IX Legislatura y diputado del PSOE en los 80

Luis de Velasco, portavoz en la Asamblea de UPyD en la IX Legislatura. Europa Press

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Las claves Generado con IA Fallece Luis de Velasco a los 87 años, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 y diputado del PSOE en los años 80. Fue candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por UPyD y una voz crítica contra casos como Caja Madrid-Bankia. Se convirtió en uno de los principales detractores de la dirección nacional de UPyD y dimitió del Consejo de Dirección por discrepancias internas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha destacado su honestidad y elevación del debate parlamentario en sus condolencias.

Luis de Velasco, quien fuera portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 -IX Legislatura- y diputado del PSOE en el Congreso en los 80, ha fallecido a los 87 años.

De Velasco acudía como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido 'magenta', que entraba en la Cámara con ocho diputados. Fue, entre otros, una de las voces más críticas contra casos como Caja Madrid-Bankia.

Finalmente se convirtió en uno de los principales detractores contra la dirección nacional de la formación encabezada por Rosa Díez. En septiembre de 2014 anunció que no concurriría a las primarias del partido para volver a ser cabeza de lista, aduciendo que estaba "cansado" por sus entonces 75 años.

Posteriormente, ya en clave interna, dimitió del Consejo de Dirección del partido por discrepancias con el equipo de Díez y la estrategia de cara a las elecciones siguientes. Lo hizo en un contexto de crecimiento de Ciudadanos, que entraba al año siguiente con 17 escaños en la Cámara de Madrid, mientras que UPyD se convertía en extraparlamentaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado sus condolencias a familia y amigos por la muerte de "un hombre bueno, honrado, serio, amable". "Con su presencia y formas, el debate parlamentario y la política madrileña se elevaron enteros", ha expuesto en redes sociales.