La vida sin pantallas de Ana y Javier durante 10 días: "Escuchamos el partido por radio y nos perdimos por Alcalá"

Las claves

Las claves Generado con IA Jóvenes de 12 a 17 años participan en el campamento 'Modo avión' en Alcalá de Henares, donde pasan diez días sin usar dispositivos electrónicos. El objetivo del campamento es promover la desconexión digital y prevenir adicciones a los móviles mediante actividades como talleres, juegos y salidas culturales. Los participantes destacan la oportunidad de conocerse cara a cara y reflexionar sobre la influencia de las redes sociales y los estereotipos. El programa incluye talleres sobre el papel de los influencers y actividades teatrales que fomentan hábitos de ocio saludable y relaciones más equilibradas con la tecnología.

"Por favor, activen el modo avión". Es una de las instrucciones que millones de personas obedecen sin pensar cada vez que un avión está a punto de despegar.

Esta medida sirve para evitar posibles interferencias entre los dispositivos electrónicos y los sistemas de navegación de la aeronave.

En la finca El Encín, en Alcalá de Henares, hay otro 'modo avión' activado. Es el nombre de los campamentos de la Comunidad de Madrid dirigidos a jóvenes de entre 12 y 17 años, donde durante diez días no pueden utilizar teléfonos móviles ni otros dispositivos tecnológicos.

El objetivo de este proyecto 'pionero' en España promueve la desconexión digital completa y la prevención de las adicciones al teléfono móvil.

Ana Dávila Cedida Conserjería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Javier tiene 16 años y lleva seis días sin mirar una pantalla. Igual que Ana. Como el resto de participantes del campamento, no pueden consultar TikTok, responder mensajes, mantener la racha de Duolingo o buscar cualquier duda en internet.

Cuando se les pregunta si lo echan de menos, responden que: "No dices, lo necesito".

Javier reconoce que su familia lo obligó a apuntarse, pero que aun así, cuenta al sexto día que "está muy bien".

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha realizado una visita al campamento en donde conoció de primera mano las experiencias contadas por sus propios protagonistas: talleres de cianotipia, un escape room y escalada son algunas de las actividades que los chavales disfrutan estos días alejados de la tecnología y conectados entre ellos mismos.

Participantes de 'Modo avión' Fernanda Villavicencio EE

"Tuvimos charlas de botánica" comenta uno de los participantes mientras trata de recordar la planta que "pinchaba un montón", y también sobre otras que tenían propiedades alucinógenas.

También tuvieron salidas temáticas. Durante una de ellas visitaron el casco histórico de Alcalá de Henares. Un pequeño grupo se despistó del resto. "No teníamos móviles, así que entramos otra vez en el museo que habíamos visitado y pudimos llamar a la madre de Nahia", recuerda Manuela. A pesar del calor, todo quedó en una anécdota.

Entre las cosas que reconocen 'haber perdido' estos días, algunos de los adolescentes enumeran la racha diaria de Duolingo o la de TikTok: "por momentos sí que quieres escuchar tal o cual canción y te das cuenta de que no tienes el móvil", comentan.

Valentina, Clara, Bárbara y Giulia son de Chamberí. En su caso, fueron sus madres quienes les hablaron del campamento después de que otros amigos y familiares ya hubieran participado en ediciones anteriores.

El Mundial

"No pudimos ver los partidos" cuentan las chicas: "Estábamos todos allí con unas toallas poniendo 'así' la oreja, sólo lo escuchamos, pero al final fue divertido".

-¿Y qué se siente al conocer a alguien sin haber visto antes su perfil en redes sociales?: "Es una buena forma de que de verdad nos veamos nosotros y veamos cómo somos, porque en el móvil la gente puede mentir más fácilmente y aquí nos vemos cara a cara", dice Clara y otra de sus compañeras agrega que "hemos tenido mucha suerte porque aquí hemos congeniado todos bastante".

Inés, Clara, Valentina, Bárbara y Giulia Fernanda Villavicencio EE

Otra de ellas concluye que tal vez "tenga que ver con el tiempo que tenemos aquí, porque no estamos con las pantallas".

Los influencers

Uno de los talleres en que participaron los adolescentes durante el campamento se llamó 'influencer ideal'. Los participantes imaginaron y plasmaron en murales el perfil de un creador de contenido, qué publicaba, cómo se comunicaba con sus seguidores y qué imagen proyectaba en redes sociales.

Ana, una de las pedagogas que dirige la actividad explica que son los propios jóvenes quienes terminan desmontando muchos de los estereotipos asociados a las redes: "Ellos mismos querían humanizar al influencer. Entendían que detrás hay un trabajo y una vida y que no todo lo que se ve en redes es diversión", puntualiza.

A partir de ahí aparecieron cuestiones del día a día relacionadas con los cánones de belleza, los estereotipos de género, la publicidad o el funcionamiento de los algoritmos: "hay todo tipo de cuerpos, de pieles…los chicos terminaron reflexionando cómo seguimos un mismo patrón y cómo nos afecta".

Murales hechos por los adolescentes Cedida Conserjería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales

Los chavales también tuvieron la oportunidad de representar una pequeña obra de teatro. En ella, a Inés le regalan un móvil por su cumpleaños y el efecto que produce en ella es la conexión total al aparato y el total aislamiento con sus amigos y familia.

Con esta actividad, la Consejería busca reforzar la idea de crear hábitos de ocio saludable y favorecer una relación más equilibrada con el entorno digital.

Dentro de unos días recuperarán sus teléfonos, volverán las notificaciones, las redes sociales y los mensajes no leídos.

Javier volverá a Chamberí. En septiembre empezará el 1º de Bachillerato. Ha elegido la rama de Ciencias, aunque todavía no sabe qué carrera estudiará: "Aún no sé qué voy a hacer". Tiene tiempo para decidirlo.